Szef MSZ Węgier krytykuje Zełenskiego. „Na szczęście to nie on decyduje”

„Zdaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zachowanie Węgier jako członka NATO jest niewłaściwe. Cóż: po pierwsze, na szczęście on o tym nie decyduje. Po drugie, naród węgierski zapłacił już za tę wojnę niezwykle wysoką cenę. Po trzecie, wielu Węgrów – członków zakarpackiej społeczności węgierskiej – zginęło już w tej wojnie” - napisał w niedzielę Péter Szijjártó na swoim koncie na Facebooku.

Szef węgierskiej dyplomacji ironizował przy tym, że jeśli słowa ukraińskiego prezydenta oznaczają „serdecznie dziękuję Węgrom za przyjęcie i opiekę nad ponad milionem uchodźców z Ukrainy i z szacunkiem dziękuję im za nieustanne wysyłanie pomocy!”, to on może odpowiedzieć „nie ma za co i możecie na nas liczyć w przyszłości".

Rząd Ukrainy oficjalnie wystąpił o przyspieszone przystąpienie do NATO we wrześniu ubiegłego roku. Choć NATO obiecało w 2008 roku, że Ukraina w końcu stanie się członkiem, większość sojuszników - w tym USA - była ostrożna w tworzeniu konkretnej ścieżki do sojuszu dla Kijowa.

Wszyscy sojusznicy zgadzają się, że Ukraina nie może stać się teraz częścią NATO, ale niektórzy członkowie wschodniej flanki naciskają, by sojusz dał władzom w Kijowie przynajmniej symboliczny gest zbliżenia do NATO.