We wrześniu 2021 roku ogłoszono nawiązanie partnerstwa strategicznego między Australią, Wielką Brytanią i USA (tzw. AUKUS). Po ustanowieniu partnerstwa strategicznego USA i Wielka Brytania zobowiązały się dostarczyć Australii okręty podwodne z napędem atomowym, co sprawiło, że Australia wycofała się z kontraktu na zakup konwencjonalnych okrętów podwodnych we Francji. Ta ostatnia decyzja doprowadziła do wielotygodniowego napięcia w relacjach między Francją a Australią, a także Francją a Wielką Brytanią i Francją a USA.



Reklama

Teraz, we wspólnym oświadczeniu Johnson, prezydent USA, Joe Biden i premier Australii Scott Morrison podkreślają, że są zadowoleni z postępów programu konwencjonalnych zbrojeń, z postępów w zakresie realizacji kontraktu na dostarczenie okrętów podwodnych o napędzie atomowym Australii oraz że sojusznicy będą współpracować także w innych obszarach.

Czytaj więcej Polityka Amerykanie "po cichu" testowali broń hipersoniczną. Test zakończony sukcesem Amerykanie przeprowadzili w połowie marca zakończony sukcesem test broni hipersonicznej, ale nie nagłaśniali tego przez dwa tygodnie, aby uniknąć eskalacji w stosunkach z Rosją, przed wizytą prezydenta USA, Joe Bidena, w Europie - podaje CNN powołując się na przedstawiciela administracji USA znającego szczegóły sprawy.

"Zobowiązaliśmy się dziś do rozpoczęcia nowej, trójstronnej współpracy w zakresie broni hipersonicznej oraz środków obrony przed bronią hipersoniczną oraz możliwości prowadzenia wojny elektronicznej" - czytamy w oświadczeniu.



USA i Australia realizują już wspólny program rozwoju broni hipersonicznej (SCIFiRE). Przedstawiciele Wielkiej Brytanii podkreślają, że Londyn nie dołączy do tego programu, a kraje tworzące AUKUS będą pracować razem przy badaniach i rozwoju w zakresie tego uzbrojenia, aby "poszerzyć swoje możliwości".



Reklama

Administracja Joe Bidena inwestuje w rozwój i badania nad rakietami hipersonicznymi, które poruszają się z prędkością pięciokrotnie szybszą od dźwięku.

Ambasador Chin przy UE, Zhang Jun ostrzegł przed działaniami, które "mogą być paliwem dla kryzysów takich jak konflikt na Ukrainie w innych częściach świata"

Przywódcy państw tworzących AUKUS piszą też w oświadczeniu o wojnie Rosji z Ukrainą. "W świetle niesprowokowanej, nieusprawiedliwionej inwazji na Ukrainę, podtrzymujemy nasze przywiązanie do systemu międzynarodowego, który szanuje prawa człowieka, rządy prawa, pokojowe rozwiązywanie sporów, wolne od wymuszeń" - podkreślają Biden, Johnson i Morrison, którzy piszą też o przywiązaniu do "wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku".



Na pytanie o współpracę między USA, Wielką Brytanią i Australią, ambasador Chin przy UE, Zhang Jun ostrzegł przed działaniami, które "mogą być paliwem dla kryzysów takich jak konflikt na Ukrainie w innych częściach świata".



Autopromocja Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą" W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe Pobierz za darmo

- Każdy, kto widzi kryzys na Ukrainie, powinien powstrzymywać się od robienia rzeczy, które mogą prowadzić inne części świata do kryzysu takiego jak ten - powiedział Zhang.