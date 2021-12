Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow poinformował, że wysoki rangą przedstawiciel Rosji jest gotów do natychmiastowego udania się do kraju neutralnego, gdzie miałby rozmawiać z przedstawicielami Zachodu o rosyjskich propozycjach.



Pieskow nie wykluczył też, że w tym roku może dojść do kolejnej rozmowy Władimira Putina z Joe Bidenem. Szczyt z udziałem obu prezydentów, którzy rozmawiali za pośrednictwem wideołącza, miał miejsce 7 grudnia i dotyczył sytuacji wokół Ukrainy.

Dmitrij Pieskow poinformował, że Rosja przesłała projekt umowy i porozumienia z USA, ale nie chciał ujawnić jej szczegółów

Data ewentualnej kolejnej rozmowy prezydentów nie została jeszcze ustalona - zaznaczył rzecznik Kremla.



USA, NATO i Ukraina alarmują, że Rosja gromadzi w pobliżu granic Ukrainy znaczne siły, co może być zapowiedzią planowanej agresji militarnej. Biden w czasie rozmowy z Putinem ostrzegł go przed "poważnymi konsekwencjami", jakie poniesie Rosja w przypadku ataku na sąsiada.

Putin zaprzecza, jakoby Rosja planowała inwazję, ale jednocześnie domaga się gwarancji od Zachodu w kwestii powstrzymania rozszerzania się NATO na wschód. Rosja chce też, by NATO zobowiązało się do tego, by nie umieszczać systemów uzbrojenia, które Moskwa uważa za groźne dla siebie, w pobliżu granicy Rosji.



USA i sojusznicy Stanów Zjednoczonych z NATO odmówiły poczynienia takich zobowiązań, ale Biden i Putin porozumieli się co do kontynuowania rozmów, w czasie których omówione miałyby zostać obawy Rosji.



Pieskow poinformował, że Rosja przesłała projekt umowy i porozumienia z USA, ale nie chciał ujawnić jej szczegółów, ani tego, kto miałby być sygnatariuszem umowy.



O projekcie umowy miał rozmawiać doradca prezydenta Rosji, Juri Uszakow z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego, Jakem Sullivanem, podczas środowej rozmowy.



Negocjacje na temat umowy ma prowadzić, na neutralnym terenie, wiceszef MSZ Rosji, Siergiej Riabkow.