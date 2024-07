SO oddalił zaś żądanie pozwu usunięcia inkryminowanych komentarzy, gdyż ze względu na przekształcenia w grupie Agora pozwana spółka nie jest już wydawcą i administratorem portalu wyborcza.biz. A wyrok dotyczy zaniechań które zdarzyły się gdy była administratorem tego portalu.

- Wyrok jest sprzeczny z utrwalonym orzecznictwem, że aby przyjąć odpowiedzialność administratora za wpis musi on mieć wiarygodną wiadomość o bezprawnym wpisie, a zatem co najmniej informację pozwalającą go zidentyfikować - dostarczenie jej było obowiązkiem osoby żądającej usunięcia wpisu. Niepokojące jest też, że sąd przyznał prymat prawom powódki nad swobodą wypowiedzi internautów, która podlega konstytucyjnej ochronie - powiedziała "Rz" mec. Agnieszka Całka, pełnomocnik Agora S. A., zapowiadając apelacje.

- Ten proces trwał 3,5 roku, państwo powinno więc wypracować rozwiązania, które pozwolą na lepszą ochronę ofiar hejtu i poszerzą odpowiedzialność szerzących krzywdzące treści - skomentowała prof. Chojna-Duch.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt IV C 49/22