Proponowane przez resort zdrowia uproszczenie i przyspieszenie rejestracji do lekarza w ramach NFZ, a także ułatwienie dostępu do informacji o terminach, musi uwzględniać ochronę danych – stwierdza prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w uwagach, kierowanych do MZ. Jak stwierdza, system centralnej rejestracji medycznej na badania i wizyty lekarskie, oparty o nowe technologie, powstać musi z wzięciem pod uwagę przepisów RODO.

Łatwiejsza rejestracja na wizyty i badania oraz sprawdzanie terminów. Prezes UODO przypomina o RODO

Wskazane rozwiązania są założeniami, zaproponowanymi w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innych ustaw, zaproponowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Zakładają one wykorzystanie nowych technologii do przetwarzania informacji o zdrowiu oraz głosu osób dzwoniących do rejestracji.

Chodzi o automatyzację połączeń telefonicznych – rejestracja na badanie lub do lekarza miałaby odbywać się z pomocą tzw. voicebotów. Tak jak w przypadku rejestracji tradycyjnej, przetwarzane byłyby wtedy dane pacjenta potrzebne do zapisania go na dany termin. Zdaniem Mirosława Wróblewskiego, prezesa UODO, pojawia się tu jednak wątpliwość, czy przetwarzany będzie wtedy również głos pacjenta rozmawiającego z botem, a więc dane biometryczne pacjenta. Takie przetwarzanie byłoby inwazyjną formą, a ryzyko naruszenia praw i wolności osób nagrywanych – zdaniem PUODO – byłoby bardzo wysokie.

„Analiza unikalnej cechy biometrycznej, jaką jest głos człowieka, pozwala bowiem nie tylko na jego identyfikację, ale może pomóc w określeniu m.in. jego stanu emocjonalnego, chorób, wieku i płci. Należy przy tym mieć na względzie, że automatyczne przetwarzanie danych za pomocą tzw. voicebotów jest narzędziem w istocie wspieranym sztuczną inteligencją. W asystencie głosowym może więc dochodzić do specjalnego przetwarzania głosu osób fizycznych użytkujących system” – czytamy w komunikacie PUODO.