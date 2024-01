MZ nie chce płacić 100 tys. zł kary za Niedzielskiego. Jest skarga w sądzie

Rynekzdrowia.pl informuje, że do prowadzenia sprawy przed sądem administracyjnym MZ wynajęło znaną kancelarię prawną Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

"Sprawę uważamy za precedensową i mającą duże znaczenie w ustalaniu odpowiedzialności za naruszanie zasad ochrony danych osobowych" - podkreślił prof. Grzegorz Sibiga z tej kancelarii, specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Minister ujawnił, co zaordynował sobie lekarz

Przypomnijmy, że do ujawnienia danych lekarza Piotra Pisuli doszło w sierpniu 2022 r. Ówczesny minister zdrowia Adam Niedzielski, który był wówczas administratorem danych przetwarzanych w elektronicznym systemie e-Zdrowie, ujawnił na Twitterze (obecnie X) informację na temat wymienionego z imienia i nazwiska lekarza, który wystawił sobie receptę na lek z grupy psychotropowych. To wywołało lawinę wydarzeń: sprzeciwy i protesty medyków, konflikt z ministrem, który ostatecznie doprowadził do jego odwołania.

Ale to nie wszystko. W grudniu 2023 r. Prezes UODO nałożył na Ministra Zdrowia karę w wysokości 100 tys. zł w związku z naruszeniem przepisów RODO oraz krajowych regulacji szczególnych, za przestrzeganie których odpowiedzialność ponosi administrator danych.