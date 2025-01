Produkcja budowlano-montażowa na minusie przez cały 2024 r.

Na minusie roczna dynamika produkcji budowlanej w Polsce była w całym 2024 roku. Duży spadek w grudniu w ujęciu rok do roku to w dużej mierze efekt wysokiej bazy z końcówki 2023 r. Wówczas finalizowano wiele inwestycji z kończącej się perspektywy unijnej.

Rok 2024 r. był pod względem napływu środków unijnych słaby – z wyliczeń ekonomistów ING Banku Śląskiego wynika, że do beneficjentów trafiła równowartość około 1,1 proc. PKB, o połowę mniej niż w 2023 r. Lata 2025-2026 powinny być dla inwestycji znacznie lepsze. Po pierwsze, beneficjenci będą mieć do dyspozycji znacznie więcej środków unijnych (z KPO i nowego budżetu) – po około 3,5 proc. PKB w obu tych latach, według szacunków analityków ING BŚ. Spore plany inwestycyjne mają samorządy, spodziewane jest też ożywienie w dużych spółkach Skarbu Państwa.

Grudniowe dane GUS raczej rozczarowały

Lepszy od oczekiwań wynik produkcji budowlano-montażowej to w zasadzie jedyny pozytywny akcent zestawu danych GUS za grudzień. Gorzej od prognoz wypadły produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna. Słabsze od oczekiwań były też dane z rynku pracy o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu. To może sugerować, że wzrost gospodarczy w czwartym kwartale okazał się nieco słabszy od ostatnich prognoz (średnia według Bloomberga to wzrost PKB o 3 proc. Lekko wolniejszy od oczekiwań wzrost gospodarczy i niższa od prognoz dynamika płac to także sygnały mniejszej presji inflacyjnej.