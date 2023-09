Ludwik Kotecki, RPP: Mam nadzieję, że w październiku kolejnej złej decyzji nie będzie

– Jeżeli ten warunek nie byłby spełniony – tj. jeżeli stopy, z jakichś powodów, bliżej nieokreślonych, miałyby dalej spadać w tym roku, to nie wykluczam, że w przyszłym roku inflacja mogłaby rzeczywiście spowodować konieczność zaostrzania polityki pieniężnej – wskazał.

Członek RPP prognozuje, że we wrześniu inflacja CPI w Polsce, głównie ze względu na efekt bazy, obniży się do jednocyfrowego poziomu w ujęciu rocznym.

– We wrześniu będzie bardzo silny efekt bazowy, to efekt statystyczny. Jeżeli nawet inflacja w ujęciu miesiąc do miesiąca nie zmieniłaby się, to i tak roczna spadnie. Więc z tego punktu widzenia, jeżeli startujemy z poziomu 10,1 proc. w sierpniu to – z bardzo dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, ta inflacja rzeczywiście będzie poniżej 10 proc. – ocenił.