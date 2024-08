Minister finansów o stopach, cenach energii, zasiłku pogrzebowym, podatku wojennym

W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd założył m.in., że wzrost gospodarczy przyspieszy do 3,9 proc. z tegorocznych 3,1 proc. Inflacja średnioroczna ma wzrosnąć do 5 proc. Utrzymane mają być wszystkie programy socjalne, w tym przede wszystkim 800 plus. Mocno w górę mają pójść wydatki na zdrowie. Rosnąć mają płace, także w budżetówce.

Deficyt i ścieżka jego obniżania

Deficyt sektora finansów publicznych ma sięgnąć 289 mld zł. – Wolę mówić o deficycie pomniejszonym o konsekwencje zdarzeń jednorazowych – mówił w czasie wieczornego spotkania z dziennikarzami Andrzej Domański. Wśród tych zobowiązań wymienił m.in. spłatę zobowiązań PFR i funduszu covidowego, a także brak wpłaty z zysku NBP. - Bez kosztów tych zdarzeń deficyt budżetu spada do 180,8 mld zł, a więc w okolice deficytu tegorocznego – mówił szef resortu finansów.

Deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB ma w przyszłym roku sięgnąć 5,5 proc. Dopuszczalne w UE są 3 proc. w związku z czym KE objęła Polskę procedurą nadmiernego deficytu. Mo ona zmusić nas do do naprawy finansów. W środę minister finansów przekonywał dziennikarzy, że czteroletnia ścieżka wychodzenia z procedury nadmiernego deficytu oznaczałaby niższe koszty niż ścieżka siedmioletnia. - Schodzenie z deficytem byłoby szybsze, ale w sumie mniej bolesne niż to rozłożone na dłuższy czas – stwierdził Andrzej Domański. I tłumaczył, że wybór krótszej ścieżki ma znaczenie m.in. w kontekście ryzyka przekroczenia przez dług publiczny granicy 60 proc. PKB. - Ryzyko takiego przekroczenia jest realne. Jesteśmy blisko – mówił minister.