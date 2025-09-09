Nie ma przedsiębiorczości bez stabilności

Cechy polskiego przedsiębiorcy

Jaki jest współczesny polski przedsiębiorca? Nie jest to już wyłącznie właściciel niewielkiej firmy rzemieślniczej czy rodzinnego sklepu. Dziś przedsiębiorczość to postawa, jest połączeniem niezależności, odwagi, determinacji i gotowości do ponoszenia odpowiedzialności zarówno za siebie, jak i za ludzi, którzy na ten biznes liczą. – Młodych ludzi, albo w ogóle przedsiębiorczość, cechuje indywidualizm. Chcą pokazać coś swojego, kreatywnego, przypisanego tylko im. W strukturach korporacyjnych często jest to trudne albo wręcz niemożliwe – zauważył Mariusz Filipek, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Z badań, które przedstawił Michał Kowalczyk, wynika, że główną cechą, którą docenia co czwarty przedsiębiorca, jest umiejętność podejmowania decyzji pod presją. Ci, którzy zbudowali silne marki, to często liderzy z wizją, zdolni do przekraczania barier i nieszablonowego myślenia. – Przedsiębiorca myśli bardziej o firmie niż o sobie. To pozwala rozwijać biznes i robić rzeczy odważne – podkreślali uczestnicy dyskusji.

Adam Manikowski przypomniał, że przedsiębiorczość nie jest zawodem, lecz postawą. – W przypadku naszych franczyzobiorców widzimy to bardzo wyraźnie: łączy ich ambicja, potrzeba niezależności i odwaga. Chcą być liderami w swojej społeczności, chcą dawać przykład innym i udowadniać, że można skutecznie prowadzić własny biznes. Działają w ramach systemu franczyzowego, ale z pełnym poczuciem sprawczości. I właśnie ta determinacja ma kluczowe znaczenie – podkreślił wiceprezes Żabki.

Podobną perspektywę przedstawiła Agata Jasińska z Amazon.pl, wskazując, jak serwisy sprzedażowe zmieniają możliwości mikrofirm. – Mamy dużo przykładów małych firm, które lokalnie wytwarzają produkty, a dzięki naszemu marketplace’owi docierają do setek milionów klientów na całym świecie. Zakładając jedno konto w Polsce, mogą sprzedawać w dziesięciu krajach Europy. Korzystają z narzędzi marketingowych i logistycznych i naprawdę wysyłają swoje produkty w najdalsze zakątki świata – wymieniała.

Anna Tarnawa z PARP zwróciła uwagę na rolę kobiet w świecie biznesu. – Z międzynarodowych badań wynika, że dla nich podstawową cechą przedsiębiorcy jest samodzielność i odpowiedzialność. Jeśli chodzi o dostrzeganie okazji biznesowych, kobiety i mężczyźni odpowiadają na podobnym poziomie około 70 proc. – relacjonowała Tarnawa. – Kobiety odrobinę bardziej obawiają się niepowodzenia, ale widzimy wzrost pewności siebie, mierzony samooceną umiejętności, doświadczeń i wiedzy w zakresie prowadzenia działalności. One czują się równie mocno przygotowane jak mężczyźni. Polki dużo częściej niż Europejki mówią, że widzą okazje biznesowe, choć trochę bardziej obawiają się porażki – dodała.

Bariery: biurokracja, finanse, edukacja

Jednak rozwój firm napotyka przeszkody w postaci: biurokracji, niestabilności przepisów, wysokich kosztów, trudnego dostępu do finansowania oraz luki edukacyjnej, z którą zmagają się młodzi przedsiębiorcy. Według badań IBRiS jako największą barierę 64 proc. przedsiębiorców wskazuje biurokrację. Na drugim miejscu są koszty i ograniczone zasoby finansowe. – Jest przeświadczenie, że biurokracji jest u nas za dużo. Działają zespoły deregulacyjne, ale to wciąż problem numer jeden – podkreślali uczestnicy debaty. Adam Manikowski wśród najważniejszych barier wskazał przede wszystkim złożoność otoczenia regulacyjnego i koszty wejścia w biznes. – Obniżenie progu finansowego pozwoliło nam nawiązać współpracę z ponad tysiącem nowych przedsiębiorców rocznie – mówił. – Do tego dochodzi realne wsparcie w poruszaniu się w wielu przepisach dotyczących własnej działalności gospodarczej. Wiemy, że dla wielu osób to właśnie biurokracja jest główną przeszkodą – dodał. Zwrócił również uwagę na braki edukacyjne: – Młodzi ludzie mają ambicję i determinację, ale często brakuje im konkretnej wiedzy. Dlatego inwestujemy w narzędzia i szkolenia, które pomagają budować pewność siebie i kompetencje. Z naszych doświadczeń wynika, że młode osoby szybko pozyskują umiejętności do prowadzenia własnego biznesu, są zaangażowane i otwarte na rozwój, potrzebują jedynie wsparcia – zaznaczył CEO jednostki biznesowej Żabka Polska.

Agata Jasińska z Amazon.pl wskazywała, jak serwisy sprzedażowe mogą stać się „windą” dla mikro- i małych firm. – Pomagamy zwiększać skalę i zasięg sprzedażowego biznesu w e-commerce. Dajemy narzędzia marketingowe, analityczne, wsparcie logistyczne. Dzięki temu nawet małe firmy mogą skalować się globalnie – mówiła. Jak podkreślał Henryk Orfinger, problemem nie jest sama biurokracja, lecz brak stabilności prawa. – Do każdej biurokracji można się przyzwyczaić. Ale jeśli co chwilę coś się zmienia, to mamy poważny kłopot. Przedsiębiorcy nie wiedzą, co ich czeka i jak planować kolejne kroki – wymieniał. Realne wsparcie dla przedsiębiorców wymaga więc jednoczesnego upraszczania regulacji, zapewniania stabilności prawa oraz tworzenia narzędzi, które pozwolą firmom skupić się na rozwoju zamiast na walce z procedurami. Ale problem regulacji nie sprowadza się wyłącznie do biurokracji. – Znacznie większym problemem jest nadregulacja i brak stabilności, bo do każdej biurokracji my się przyzwyczaimy – mówił Orfinger. – Jeżeli nie mamy poczucia stabilności, co chwilę się zmienia, to wtedy rzeczywiście mamy poważny kłopot.