O tym, że Canal+ Polska będzie sprzedawać usługi światłowodowego dostępu do internetu Orange Polska mówiło się od ubiegłego roku. Jakie są pierwsze efekty negocjacji można przekonać się od dziś.

Canal+ sprzedaje teraz Orange Światłowód. Są bonusy. Co z talerzami satelitarnymi?

To od dziś stacjonarne punkty sprzedaży Canal+ oferują nie tylko usługi płatnej telewizji oraz usługi komórkowe (Internet i telefon), ale także przewodowy dostęp do internetu od Orange. Wcześniej oferta była dostępna w ramach pilotażu i tylko w sprzedaży telefonicznej.

Canal+ sprzedaje Orange Światłowód w ramach oferty łączonej – ze swoją telewizją satelitarną i serwisem streamingowym, który w wersji zakupionej wraz z talerzem obejmuje te same programy co pakiet satelitarny, a w wersji bez talerza – okrojony.

Ponieważ platforma telewizyjna komunikuje, że zasięg Orange Światłowód to ponad 9 mln gospodarstw domowych, wynika z tego, że oferta obejmuje nie tylko własną infrastrukturę Orange Polska, ale także partnerską.