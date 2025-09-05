Rzeczpospolita
Canal+ sprzedaje światłowód. Czy to zapowiedź rewolucji?

Od dziś Canal+ Polska, jeden z największych dostawców płatnej telewizji w naszym kraju, ma w ofercie także przewodowy szybki internet. To efekt rozszerzenia współpracy z Orange Polska. Zobacz co to oznacza dla użytkowników platformy.

Publikacja: 05.09.2025 17:28

Canal+ Polska ma już w ofercie także przewodowy szybki internet

Foto: Adobe Stock

Urszula Zielińska

O tym, że Canal+ Polska będzie sprzedawać usługi światłowodowego dostępu do internetu Orange Polska mówiło się od ubiegłego roku. Jakie są pierwsze efekty negocjacji można przekonać się od dziś. 

Canal+ sprzedaje teraz Orange Światłowód. Są bonusy. Co z talerzami satelitarnymi? 

To od dziś stacjonarne punkty sprzedaży Canal+ oferują nie tylko usługi płatnej telewizji oraz usługi komórkowe (Internet i telefon), ale także przewodowy dostęp do internetu od Orange. Wcześniej oferta była dostępna w ramach pilotażu i tylko w sprzedaży telefonicznej.

Multimedialna batalia o użytkownika Internetu
Multimedialna batalia o użytkownika Internetu

Canal+ sprzedaje Orange Światłowód w ramach oferty łączonej – ze swoją telewizją satelitarną i serwisem streamingowym, który w wersji zakupionej wraz z talerzem obejmuje te same programy co pakiet satelitarny, a w wersji bez talerza – okrojony.

Ponieważ platforma telewizyjna komunikuje, że zasięg Orange Światłowód to ponad 9 mln gospodarstw domowych, wynika z tego, że oferta obejmuje nie tylko własną infrastrukturę Orange Polska, ale także partnerską.

Aby zachęcić klientów do zakupu pakietu Canal+ proponuje dodatkowy bonus – wybrany pakiet telewizji satelitarnej przez pół roku bez dodatkowych opłat.

Dodanie do oferty światłowodu – przynajmniej na razie – dla abonentów Canal+ rewolucją zatem nie jest. Canal+ jest nadal przede wszystkim dostawcą telewizji satelitarnej, wymagającej instalacji na zewnątrz domu.

Jesienią możliwa nowa oferta płatnej telewizji 

Ale to nie znaczy, że rewolucji w ofercie z czasem nie będzie. Jak się dowiedzieliśmy, więcej informacji na ten temat może pojawić się w październiku.

Rewolucją byłoby z punktu widzenia użytkowników udostępnienie pakietów telewizyjnych przez domowy internet bez konieczności posiadania talerza, a za to w wersji, z której posiadacze talerzy korzystają.

Siedziba Canal+
Satelitarna telewizja do lamusa? Tak radzą sobie największe platformy w Polsce

Chodzi o to, że dziś niby każdy może kupić dostęp do serwisu streamingowego Canal+ Online (to koszt od 25 zł miesięcznie), ale dla osób nie posiadających oferty satelitarnej jest on okrojony (liczba kanałów jest istotnie mniejsza).

Informując o rozszerzeniu współpracy z Orange Polska platforma telewizyjna nie pokazała cen pakietów usług.

Podała, że sam światłowód to koszt minimum 65,01 zł miesięcznie (to regularna cena usługi o prędkości do 300 Mb/s po rabatach), a w zależności od wybranej oferty i promocji można korzystać z niego np. przez rok za darmo.

Większa sieć sprzedaży światłowodu

Do tej pory usługi Orange Polska dostępne były w salonach telekomu, na infolinii i przez internet. Na koniec czerwca sieć salonów Orange składała się z 597 sklepów (w porównaniu z końcem czerwca 2024 r. zmniejszyła się o 4 punkty). 480 salonów posiadało nową wizualizację. Udział w sprzedaży kanałów online wynosił 27 proc., o 2 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Jak podaje operator, online rośnie jednak głównie kosztem kanału telesprzedaży.

Orange wykorzystuje również niezależne sklepy sprzedające usługi i akcesoria do telefonów komórkowych jako kanał dystrybucji dla naszej marki nju, zarówno w zakresie usług mobilnych jak i światłowodu sprzedawanego pod tą marką. Jak informuje, ta sieć liczy już ponad 500 sklepów.

Canal+ Polska sprzedaje swoje usługi w punktach handlowych prowadzonych przez dystrybutorów. W sprawozdaniach nie podaje ich liczby, ale mapa lokalizacji sugeruje, że jest ich ponad 300. Jednym z dystrybutorów usług platformy jest Eurotel – notowana na giełdzie grupa, prowadząca poprzez spółki zależne także salony dla T-Mobile i Play. 

