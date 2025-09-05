Aktualizacja: 05.09.2025 18:06 Publikacja: 05.09.2025 17:28
Canal+ Polska ma już w ofercie także przewodowy szybki internet
O tym, że Canal+ Polska będzie sprzedawać usługi światłowodowego dostępu do internetu Orange Polska mówiło się od ubiegłego roku. Jakie są pierwsze efekty negocjacji można przekonać się od dziś.
To od dziś stacjonarne punkty sprzedaży Canal+ oferują nie tylko usługi płatnej telewizji oraz usługi komórkowe (Internet i telefon), ale także przewodowy dostęp do internetu od Orange. Wcześniej oferta była dostępna w ramach pilotażu i tylko w sprzedaży telefonicznej.
Canal+ sprzedaje Orange Światłowód w ramach oferty łączonej – ze swoją telewizją satelitarną i serwisem streamingowym, który w wersji zakupionej wraz z talerzem obejmuje te same programy co pakiet satelitarny, a w wersji bez talerza – okrojony.
Ponieważ platforma telewizyjna komunikuje, że zasięg Orange Światłowód to ponad 9 mln gospodarstw domowych, wynika z tego, że oferta obejmuje nie tylko własną infrastrukturę Orange Polska, ale także partnerską.
Aby zachęcić klientów do zakupu pakietu Canal+ proponuje dodatkowy bonus – wybrany pakiet telewizji satelitarnej przez pół roku bez dodatkowych opłat.
Dodanie do oferty światłowodu – przynajmniej na razie – dla abonentów Canal+ rewolucją zatem nie jest. Canal+ jest nadal przede wszystkim dostawcą telewizji satelitarnej, wymagającej instalacji na zewnątrz domu.
Ale to nie znaczy, że rewolucji w ofercie z czasem nie będzie. Jak się dowiedzieliśmy, więcej informacji na ten temat może pojawić się w październiku.
Rewolucją byłoby z punktu widzenia użytkowników udostępnienie pakietów telewizyjnych przez domowy internet bez konieczności posiadania talerza, a za to w wersji, z której posiadacze talerzy korzystają.
Chodzi o to, że dziś niby każdy może kupić dostęp do serwisu streamingowego Canal+ Online (to koszt od 25 zł miesięcznie), ale dla osób nie posiadających oferty satelitarnej jest on okrojony (liczba kanałów jest istotnie mniejsza).
Informując o rozszerzeniu współpracy z Orange Polska platforma telewizyjna nie pokazała cen pakietów usług.
Podała, że sam światłowód to koszt minimum 65,01 zł miesięcznie (to regularna cena usługi o prędkości do 300 Mb/s po rabatach), a w zależności od wybranej oferty i promocji można korzystać z niego np. przez rok za darmo.
Do tej pory usługi Orange Polska dostępne były w salonach telekomu, na infolinii i przez internet. Na koniec czerwca sieć salonów Orange składała się z 597 sklepów (w porównaniu z końcem czerwca 2024 r. zmniejszyła się o 4 punkty). 480 salonów posiadało nową wizualizację. Udział w sprzedaży kanałów online wynosił 27 proc., o 2 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Jak podaje operator, online rośnie jednak głównie kosztem kanału telesprzedaży.
Orange wykorzystuje również niezależne sklepy sprzedające usługi i akcesoria do telefonów komórkowych jako kanał dystrybucji dla naszej marki nju, zarówno w zakresie usług mobilnych jak i światłowodu sprzedawanego pod tą marką. Jak informuje, ta sieć liczy już ponad 500 sklepów.
Canal+ Polska sprzedaje swoje usługi w punktach handlowych prowadzonych przez dystrybutorów. W sprawozdaniach nie podaje ich liczby, ale mapa lokalizacji sugeruje, że jest ich ponad 300. Jednym z dystrybutorów usług platformy jest Eurotel – notowana na giełdzie grupa, prowadząca poprzez spółki zależne także salony dla T-Mobile i Play.
