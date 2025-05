W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Trump grozi Unii cłami – przesunięcie terminu na 9 lipca

Donald Trump zapowiedział wprowadzenie 50-procentowych ceł na towary z Unii Europejskiej już od 1 czerwca. Nowe taryfy mają objąć m.in. samochody, alkohol i leki. Trump zarzuca Europie brak chęci do kompromisu. Ursula von der Leyen zainterweniowała, proponując przesunięcie terminu wprowadzenia ceł do 9 lipca, na co Trump przystał. Choć rozmowy trwają, Stany Zjednoczone wywierają silny nacisk, licząc na korzystniejsze warunki handlowe. Eskalacja konfliktu handlowego może odbić się na bezpieczeństwie w Europie, co stawia Unię przed trudnym wyborem: ustąpić czy podjąć ryzyko?

ZUS rozliczy składki za przedsiębiorców

Rząd rozważa rewolucyjną zmianę – ZUS ma przejąć rozliczanie składek za przedsiębiorców. Pomysł, wspierany przez inicjatywę SprawdzaMY Rafała Brzoski, zakłada wdrożenie jednolitego pliku ubezpieczeniowego. Rozliczenia miałyby odbywać się podobnie jak PIT, co znacznie uprościłoby formalności. Rozwiązanie zyskało akceptację rządu i przedstawicieli biznesu, którzy widzą w nim sposób na ograniczenie biurokracji. To może być istotny krok w kierunku deregulacji i cyfryzacji usług publicznych.