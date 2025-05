Cyfrowa rewolucja w samorządach

Cyfryzacja oznacza, że dokumenty nie będą już fizycznie krążyć po budynkach urzędów. Dostęp do dokumentów w komputerach służbowych będą mieli wszyscy pracownicy, którzy związani są z daną sprawą. NASK podkreśla, że dla obywateli to zasadnicza zmiana i że zniknie słynne: „nie wiem, teczka jest u koleżanki, ale akurat jej nie ma”.

Cyfryzacja samorządów ma fundamentalne znaczenie w kontekście cyberbezpieczeństwa. W 2024 r. liczba zgłoszeń dotyczących naruszeń bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wzrosła w Polsce o 60 proc., a realnie zidentyfikowanych incydentów o 23 proc. CSIRT NASK zarejestrował wzrost liczby zgłoszeń o 64 proc., a liczba incydentów w jego rejestrze poszła w górę z 80 267 do 103 449. Odnotowano 57-proc. wzrost incydentów poważnych, czyli takich, które mogą wpływać na ciągłość działania instytucji. Z kolei w samym sektorze publicznym liczba incydentów wzrosła o 58 proc.

Resort cyfryzacji podkreśla, że w dobie zagrożenia atakami cyberprzestępców i w obliczu trwającej w sieci wojny hybrydowej zabezpieczenie danych Polaków i administracja odporna na zagrożenia zyskują na znaczeniu. A to kolejny argument przemawiający za tym, żeby system EZD RP stał się podstawą polskiej administracji.

NASK udostępnia narzędzie za darmo. To szczególnie ważne w przypadku jednostek prowadzonych przez samorządy, takich jak biblioteki, MOPS-y, przedszkola czy szpitale.

Technologiczne niuanse

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją RP to system działający w modelu SaaS (Software as a Service). To eliminuje istotne ograniczenia, z którymi mierzą się szczególnie mniejsze urzędy.

– Instytucje nie muszą inwestować w sprzęt ani zatrudniać dodatkowych administratorów. Otrzymują gotową usługę dostępną przez internet. Dzięki temu znika bariera w infrastrukturze, która dotychczas utrudniała wielu podmiotom samodzielne wdrożenie EZD RP w lokalnym środowisku (on-premise). To przełom dla urzędów w mniejszych gminach, dla których ten system dotąd był nieosiągalny – podkreśla Standerski.