Unia Europejska wciąż bez przełomu w sprawie Ukrainy

W Brukseli odbył się Szczyt Rady Europejskiej, podczas którego omawiano kwestie związane z bezpieczeństwem i wsparciem Ukrainy. Polska może być zadowolona z faktu, że projekt Tarczy Wschód został uznany za jeden z priorytetów i znalazł się w konkluzjach szczytu. Ustalono również wstępne porozumienia dotyczące ustanowienia instrumentu finansowego o wartości 150 miliardów euro na wsparcie obronności oraz zakończenia negocjacji w sprawie Europejskiego Programu Przemysłu Obronnego EDIP. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował zawieszenie broni w powietrzu i na morzu oraz nowe rozwiązania dotyczące gwarancji bezpieczeństwa. Propozycja zakładała przeniesienie części kosztów utrzymania ukraińskiej armii na państwa Unii Europejskiej. Jednak nie udało się przyjąć ostatecznych konkluzji, ponieważ sprzeciwił się temu premier Węgier Viktor Orban.

USA zawieszają cła na import z Meksyku i Kanady

Administracja Donalda Trumpa zdecydowała się na częściowe zamrożenie ceł na import towarów z Meksyku i Kanady. Prezydent Meksyku poinformował, że towary objęte umową o wolnym handlu nie zostaną obciążone dodatkowymi opłatami, co obejmuje również eksport z Kanady. Decyzja ta, mająca obowiązywać do 2 kwietnia, jest efektem rozmów prezydenta USA z przedstawicielami obu krajów. Tymczasowe wstrzymanie taryf nie oznacza jednak ich całkowitego zniesienia, a administracja Trumpa w każdej chwili może powrócić do pomysłu wprowadzenia nowych obciążeń celnych.

Francuski EutelSat konkurencją dla Starlinka na Ukrainie?

Francuski operator satelitarny EutelSat prowadzi intensywne rozmowy z Unią Europejską na temat zastąpienia systemu Starlink w Ukrainie. Starlink od początku wojny odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu ukraińskiej armii dostępu do komunikacji satelitarnej. Informacja ta natychmiast wpłynęła na giełdę, powodując wzrost wartości akcji EutelSat o ponad 500 procent od początku marca. Pojawiają się jednak pytania, czy francuska firma będzie w stanie realnie konkurować ze Starlinkiem, który posiada około 6700 satelitów, podczas gdy EutelSat dysponuje zaledwie 650 jednostkami.

Chiny apelują do USA o zakończenie wojny handlowej

Pekin wezwał administrację Trumpa do rozmów w celu zakończenia wojny celnej między dwoma największymi gospodarkami świata. Przedstawiciele Chin określili politykę handlową USA jako protekcjonistyczną i unilateralną. Minister handlu Chin próbował nawiązać dialog z amerykańskimi władzami już w lutym, jednak jego próby pozostają bez odpowiedzi. Sytuacja może się zaostrzyć, ponieważ Waszyngton utrzymuje twarde stanowisko wobec chińskiego eksportu, a nowe sankcje mogą uderzyć w kluczowe sektory gospodarki.