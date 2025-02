To przesłanie przedstawiciele amerykańskiej administracji powtarzają jak mantrę. Już wcześniej prezydent Donald Trump mówił o tym, że sojusznicy powinni wydawać aż 5 proc. swojego PKB na obronność i był to także jeden z istotnych tematów monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że po szczycie NATO w Walii w 2014 r. sojusznicy przyjęli wytyczne, że w ciągu dekady wszystkie państwa będą wydawać co najmniej 2 proc. swojego PKB na obronność. Według szacunków NATO w 2024 r. ten cel osiągnęły 23 z 32 krajów członkowskich.



To się wkrótce zmieni. Jaki będzie ten nowy limit wydatków? – To będzie znacznie więcej niż 2 proc. PKB. Chodzi nie tylko o nową liczbę, ale też wiarygodną drogę do jej osiągnięcia. To musi być zrobione szybko, ale też jest kwestia zdolności do absorpcji tych środków. To pewnie będzie 0,2 proc. czy 0,3 proc. PKB więcej rocznie – mówił w sobotę w Monachium Mark Rutte, sekretarz generalny sojuszu północnoatlantyckiego. O tym, że 2 proc. to za mało, mówiła m.in. premier Dani Mette Frederiksen. W stolicy Bawarii wyraźnie było czuć, że do zwiększenia wydatków i zmiany swojej polityki zadłużania przymierzają się także Niemcy, ale to zostanie skonkretyzowane po wyborach, które odbędą się w najbliższą niedzielę.

23 kraje NATO wydały w 2024 r. co najmniej 2 proc. PKB na obronność. Sojusz liczy 32 członków.

– Dyskusja o docelowym poziomie wydatków na obronność jest mało oparta w realiach, bo punktem odniesienia jest planowanie potencjału tzw. NATO Defence Planning Process (NDPP). A to jest dokument tajny, który opiera się na planach obrony i odstraszania oraz roli poszczególnych państw. W NATO jest wiedza, co trzeba rozwinąć i rozbudować, a budżet na obronność jest tego pochodną. Ale to nie jest wiedza publicznie dostępna – tłumaczy dr Wojciech Lorenz, analityk ds. bezpieczeństwa w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. – Myślę, że na czerwcowym szczycie w Hadze może pojawić się zobowiązanie do podniesienia wydatków na wzór tego z Walii i to będzie w okolicach 3 proc. PKB. Będzie to próba szukania równowagi między sytuacją bezpieczeństwa, koniecznością utrzymania zaangażowania USA w NATO a realiami politycznymi w poszczególnych krajach – dodaje ekspert.

Jak wydać tak duży budżet?

Nawet jeśli faktycznie uda się uzgodnić taki konsensus i europejscy sojusznicy jeszcze przyspieszą tempo zwiększania wydatków na obronność, to warto pamiętać, że zwiększenie średnich europejskich wydatków na obronność z 2 proc. do 3 proc. PKB oznacza dodatkowo ok. 200 mld euro rocznie. – W Polsce zwiększenie ich o 1 proc. PKB oznacza szacunkowo 8,5 mld dol. więcej na zbrojenia. W przypadku Niemiec to już prawie 46 mld więcej. W przypadku Francuzów i Brytyjczyków powyżej 30 mld. Zwiększenie wydatków o 1 proc. przez państwa europejskie to są gigantyczne pieniądze – mówił na łamach „Rzeczpospolitej” Dariusz Łukowski, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. – I warto zadać pytanie, czy europejski przemysł zbrojeniowy jest w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie wygenerowane przez tak duży wzrost nakładów. Już jest z tym problem – wyjaśniał prezydencki minister.