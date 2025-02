Czytaj więcej Polityka Donald Trump rozmawiał z premier Danii o Grenlandii. „Poszło źle” Jeszcze przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, polityk rozmawiać miał z Mette Frederiksen, premier Danii – kraju, którego Grenlandia jest terytorium zależnym. Jak podaje „Financial Times”, rozmowa była „burzliwa i poszła bardzo źle”.

Denmarkification na swojej stronie internetowej zapowiada również nagrody dla wszystkich, którzy wesprą ich inicjatywę nawet mniejszymi kwotami. Na przykład po wpłacie 10 koron duńskich możemy liczyć na osobiste podziękowanie od rodziny królewskiej, a być może nawet na kartkę pocztową. Ci, którzy zdecydują się na wyższe kwoty, na przykład wpłacą milion koron, otrzymają gwarancje wydzielonej prywatnej części plaży, chociaż zaznaczono tam, że związane jest to z „jeszcze nieokreślonymi dodatkowymi warunkami”.

O co w tym wszystkim chodzi? Duńczycy ośmieszają pomysł kupna Grenlandii przedstawiony przez prezydenta USA

Duńczycy postanowili ośmieszyć pomysły Donalda Trumpa i chcą pokazać, że mają ogromne poczucie humoru. Ale ma być to także wysłanie sygnału, że obywatele tego kraju są za „wolnym światem”. A w żartach dodają, że chcą sobie w ten sposób zabezpieczyć nieograniczony dostęp do świeżych awokado, które bardzo lubią podawać na tostach — skoro to z Kalifornii właśnie pochodzi aż 90 proc. wszystkich dostaw tego owocu. I mieć zagwarantowane 300 dni słońca rocznie.

Wskazują również, że jest dla nich ważny dostęp do zaawansowanych technologii oraz świetnych warunków dla rolnictwa, których u siebie w kraju nie mają. Widzą także szansę zmiany nazwy Disneylandu na Hans Christian Andersenland.

Nie bez znaczenia w tym wszystkim jest także fakt, że w Kalifornii Donald Trump nie jest, delikatnie mówiąc, szczególnie popularny. Przy każdej okazji krytykuje ten stan, uważa ekologiczne regulacje za niepotrzebne, a politykę imigracyjną nie do zaakceptowania.