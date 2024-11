To wtedy powołano Radę Modernizacji Technicznej. Tak jej rolę definiował wówczas minister obrony Mariusz Błaszczak w wywiadzie dla portalu Defence24: „Rada Modernizacji Technicznej będzie narzędziem, które skruszy beton bezwładności. Jej przewodniczącym będzie Minister Obrony Narodowej, organem wykonawczym będzie Departament Polityki Zbrojeniowej, a zastępcami przewodniczących przedstawiciele Sztabu Generalnego i Agencji Uzbrojenia. Głównym zadaniem Rady będzie zatwierdzanie wymagań sprzętowych oraz ustalanie priorytetów modernizacyjnych. Definiowanie wymagań sprzętowych zastąpi obecnie przenikające się fazy identyfikacyjną i analityczno-koncepcyjną. Gestorzy będą uczestniczyli w tym procesie jako głos doradczy, co ukróci sztuczne zawyżanie wymagań. Ostateczną decyzję co do wymagań sprzętowych będzie podejmował Minister Obrony Narodowej na podstawie rekomendacji żołnierzy. Określimy też sztywne ramy czasowe – maksymalnie 6 miesięcy na zdefiniowanie wymagań sprzętowych”.

I faktycznie, m.in. dzięki temu zabiegowi udało się znacząco przyspieszyć zakupy zbrojeniowe – jeśli tylko była wola polityczna, szybkie zakupy nagle okazały się możliwe, co było widać m.in. w 2022 r. na przykładzie hurtowego pozyskiwania ciężkiego sprzętu w Korei Południowej.

Trudne relacje przemysł–wojsko

Jednak to nie rozwiązało wszystkich trudności związanych z pozyskiwaniem sprzętu – my zatrzymaliśmy się niejako w pół drogi. Z marzeń o tym, by zbudować potężną instytucję na wzór np. wspominanej Korei Południowej, gdzie szef odpowiednika naszej Agencji – DAPA (Defense Acquisition Program Administration) jest de facto w randze sekretarza stanu, czy potężnej francuskiej Generalnej Dyrekcji Uzbrojenia (DGA), nic nie wyszło. My zrobiliśmy tylko pierwszy krok. A jest co najmniej kilka rzeczy, które powinniśmy pilnie zmienić.

Po pierwsze, trzeba doprecyzować relacje między przemysłem a wojskiem, reprezentowanym przez Agencję Uzbrojenia. To, że silne wojsko potrzebuje silnego przemysłu, jest truizmem, cytując klasyka: oczywistą oczywistością. Wielu komentatorów i polityków oczekuje, że AU będzie finansować rozwój polskiego przemysłu, ale to jest niemożliwe – w świetle prawa byłaby to najpewniej niegospodarność. Agencja odpowiada głównie za pozyskiwanie sprzętu, gdzie podstawowym kryterium jest jego sprawność, czas dostawy i ceny. Kto więc powinien dbać o zbrojeniówkę? Obecnie za takie programy dokapitalizowania, czyli de facto przekazywania środków na rozwój zbrojeniówki, wzięło się MAP, ale wciąż brakuje systemowego rozwiązania, jak to może lepiej działać. W przypadku programu obrony powietrznej Narew to się udało, w przypadku negocjowanego właśnie kontraktu na zakup czołgów K2 – już nie. Jako państwo nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, gdzie chcemy zbudować własne zdolności przemysłowe, a gdzie możemy bazować na dostawcach zagranicznych i które z ministerstw/agencji czy innych organów ma za to odpowiadać.

Po drugie, doprecyzowania potrzebują też relacje na linii politycy–AU. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Agencja Uzbrojenia stała się podręcznym kozłem ofiarnym polityków. Krytykowanie jej za to, że realizowała zakupy za poprzedniego rządu, zwyczajnie nie ma sensu, bo Agencja właśnie od tego jest. Można się zastanawiać, dlaczego MON pewne rzeczy chciało kupować, a innych nie, ale powtórzę: AU jest tylko realizatorem zakupów, które de facto zatwierdza minister. Jeśli ma być inaczej, to powinny zostać zmienione regulacje.