Czy ta strategia faktycznie coś zmieni? Doświadczenia historyczne wskazują, że warto być w tej materii sceptycznym. Nawet jeśli ten plan będzie świetny, to realizować go będą zarządy poszczególnych spółek. A obsada stanowisk w zarządach spółek PGZ, choć wyłaniana w konkursach, to wciąż opiera się na powiązaniach politycznych, dokładnie tak jak to było w czasie rządów PiS. Z tym, że teraz po prostu nominowani są inni ludzie. Kompetencje, choć przydatne, nie są kluczowe.

Faktyczny przełom w zbrojeniówce może się pojawić niejako obok strategii – deklaracje MAP, że są środki i chęci, by dokapitalizować poszczególne spółki, dają nadzieję na to, że za kilka lat zdolności produkcyjne państwowej zbrojeniówki faktycznie będą znacznie większe. Oczywiście, szansa nie oznacza pewności. Bo nawet jeśli te środki trafiają do spółek, to proces inwestycyjny napotyka na różne rafy i się opóźnia, co widać choćby na przykładzie skarżyskiego Meska czy tego, że zadeklarowane przez polityków ponad 800 mln zł na utworzenie drugiej linii produkcyjnej do armatohaubic Krab w gliwickim Bumarze, choć już przekazano je do PGZ, to wciąż jeszcze nie trafiło do gliwickiego Bumaru. Za to pozytywnym przykładem jest Stocznia Wojenna, która – bazując na programie Miecznik – buduje m.in. jedną z największych hal stoczniowych w Europie. Biorąc pod uwagę, że jeszcze 7 lat temu ten zakład był w upadłości, można mieć nadzieję, że część spółek PGZ w najbliższych latach faktycznie się rozwinie.