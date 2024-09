Dlaczego ten katalog stworzono akurat teraz? – Po pierwsze, sytuacja bezpieczeństwa międzynarodowego powoduje, że obecnie rynek zbrojeniowy rośnie jak na drożdżach, to można porównać do boomu, jaki obserwowaliśmy na kryptowalutach kilka lat temu. To fala, na której powinniśmy płynąć – tłumaczy Siewiera. – Po drugie, jeśli wydajemy 4 czy nawet 5 proc. PKB na obronność, to powinniśmy chcieć wzmocnić nasz przemysł zbrojeniowy, który pozostaje filarem bezpieczeństwa państwa. Po trzecie, nie możemy powtórzyć błędów z międzywojnia, gdy polska armia liczyła ponad milion ludzi, ale nie miała bezpośredniego zaplecza gospodarczego i wszelkie uzbrojenie oraz części do niego musieliśmy importować. Musimy mieć własne produkty zbrojeniowe, by móc sobie zagwarantować dostawy, a eksport wzmacnia zbrojeniówkę – dodaje prezydencki minister.

Katalog polskiego arsenału. Lepiej późno niż wcale

Ta publikacja ma być narzędziem, które wzmocni eksport polskiej zbrojeniówki. Do wybuchu wojny w Ukrainie w 2021 r. liczył on mniej niż 500 mln euro. Ale już w 2022 r. było znacznie lepiej. – Wartość faktycznych wywozów oraz transferów wewnątrzunijnych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w 2022 r. osiągnęła poziom 1180 mln euro, co stanowi wzrost o ponad 681 mln euro w stosunku do roku 2021 – informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I choć do tych danych należy podchodzić z pewnym dystansem, ponieważ część tej kwoty to zapewne „opakowanie” pomocy dla Ukrainy, to jednak tendencja jest jasna: nasz eksport rośnie.

Od lat problemem pozostaje jednak to, że państwo polskie do promocji produktów polskiego przemysłu zbrojeniowego podchodzi co najwyżej wybiórczo, a często z dużym dystansem. U zagranicznych delegacji z innych krajów normą jest to, że wraz z delegacjami politycznymi przyjeżdżają przedstawiciele biznesu, co doskonale widać m.in. u Amerykanów czy wtedy, gdy niemieckie delegacje odwiedzają Chiny. I choć także w Polsce to się w ostatnich latach powoli zmienia i teraz, np. kupując sprzęt w Korei Południowej, polscy politycy zachęcają Koreańczyków także do zakupów w Polsce, to trudno mówić o spójnej polityce państwa w tej materii.

Polscy przedsiębiorcy z branży zbrojeniowej przez lata narzekali, że nie mają wsparcia polityków. A w tej branży, szczególnie w czasie pokoju, bardzo trudno o sprzedaż za granicę bez takiego politycznego lobbingu. Zazwyczaj by w ogóle myśleć o eksporcie, dany produkt musi być używany przez wojsko kraju, w którym jest produkowany. Dopiero później można myśleć o jego sprzedaży za granicę, co ze wsparciem polityków jest jednak znacznie łatwiejsze. – Niski eksport naszego uzbrojenia ma w moim przekonaniu dwie główne przyczyny. Pierwsze jest taka, że już kilkanaście lat temu został wysłany sygnał z rządu, że ataszaty nie powinny promować polskiego eksportu, bo to ma konotacje korupcyjne – mówi Bartosz Kownacki, były wiceminister obrony. – Druga kwestia jest taka, że po prostu państwo polskie słabo działa, na eksporcie nikomu specjalnie nie zależy, co jest pokłosiem m.in. rozproszenia odpowiedzialności za zbrojeniówkę. Gdy byłem wiceministrem, odwiedzali mnie ambasadorowie m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Izraela czy Niemiec, by lobbować za uzbrojeniem z tym krajów. Problem w tym, że nasi ambasadorzy nie są przyzwyczajeni do tego, że mogą działać w pewnym sensie jako lobbyści przemysłowi – kwituje.