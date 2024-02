Rosjanie uciekają z ojczyzny. W Korei Południowej biją rekordy

Korea Południowa ma bardzo surowe przepisy imigracyjne, w tym dotyczące wniosków o azyl. Z raportu wynika, że w ciągu ostatnich 30 lat w Korei Południowej zaledwie 4052 osoby zostały uznane za uchodźców. Tymczasem wniosków o azyl wpłynęło w tym czasie aż 103 000.

Od czasu inwazji Kremla na Ukrainę obywatele Rosji ubiegający się o azyl na całym świecie są traktowani ze sporą przychylnością. W ciągu ostatnich dwóch lat z Rosji uciekło setki tysięcy osób - wiele z nich uciekło od poboru do wojska. W Korei Południowej w 2022 r. pięciu Rosjan utknęło na międzynarodowym lotnisku Incheon niedaleko stolicy Seulu, próbując uniknąć wydanego przez Moskwę rozkazu mobilizacji wojskowej na czas wojny – przypomina CNN. Ministerstwo Sprawiedliwości Korei Południowej odrzuciło ich wnioski o status uchodźcy, w efekcie pozostawiając ich w zawieszeniu na lotnisku. Zbyt przestraszeni, by wrócić do Rosji, spędzili prawie pięć miesięcy śpiąc w terminalu i utrzymując się z posiłków rozdawanych przez południowokoreański departament imigracyjny.

Czytaj więcej Biznes Dubaj zmienia się w Dubajskoje. Szaleństwo na rynku nieruchomości Dubajski rynek nieruchomości przeżywa kolejny boom. Ceny windują przede wszystkim Rosjanie, którzy starają się lokować pieniądze tam, gdzie są mile widziani i mają gwarancje bezpieczeństwa.

Rosjanie uciekają przed poborem do wojska

Na początku 2023 roku pozwolono opuścić lotnisko dwóm mężczyznom. Jeden z mężczyzn powiedział CNN, że jego pierwszym planem był wyjazd do Kazachstanu, ale zmienił zdanie, gdy usłyszał, że była republika radziecka deportuje uciekających Rosjan.

Także dane służb granicznych Stanów Zjednoczonych pokazują, że liczba obywateli Rosji ubiegających się o azyl wzrosła po wprowadzeniu przez Moskwę poboru wojskowego we wrześniu 2022 r. Według danych amerykańskiej służby celnej i ochrony granic od października 2022 r. do lutego 2023 r. prawie 22 000 Rosjan próbowało przedostać się do Stanów Zjednoczonych przez południową granicę kraju.