Spróbuj i zdecyduj – Costa Coffee oferuje testy oferty dla biznesu

materiały prasowe

Jeśli jesteś firmą, która nie do końca wie, czego szuka i czego potrzebuje w swojej działalności, to testy mogą być idealnym rozwiązaniem. Dzięki nim można zapoznać się z samym produktem, a także funkcjonowaniem ekspresu, przetestować jego obsługę i sprawdzić, czy spełnia wszystkie oczekiwania. Mogą one również rozwiać wszelkie wątpliwości, jakie się ma co do danego produktu. Czy na pewno odpowiada na nasze potrzeby? Czy jest wart inwestycji? Dzięki testom można podjąć świadomą decyzję. Ale to nie wszystko… dają również okazję do posmakowania aromatycznej kawy w wielu różnych wariantach! – dodaje Adam Ćwionkała, właściciel Top Asystent, obsługujący biura Amazon w Polsce, który również testował rozwiązania dla klientów biznesowych.

Portfolio produktów Costa Coffee oferowanych przez Coca-Cola HBC jest jednym z najbardziej elastycznych w branży. Marka oferuje najwyższej jakości kawy ziarniste i w kapsułkach, jak również szeroki asortyment ekspresów, młynków do kawy, kawomatów oraz wyposażenia, zapewniając kompleksową obsługę – od sprzedaży, przez dostawę aż po serwis.

Co więc zrobić, aby skorzystać z najwyższej klasy sprzętu i zapewnić pracownikom kawę o idealnym smaku? Wystarczy wypełnić formularz na stronie: www.dlafirm.costacoffee.pl/testy i czekać na kontakt doradcy.

Partnerem artykułu jest dystrybutor oferty kaw Costa Coffee dla domu i biznes