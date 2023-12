Nie tylko produkcja Golfa trafi do fabryk w Polsce

Kolejne rekordy eksportu branży

W pierwszym półroczu 2023 r. wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu motoryzacyjnego sięgnęła 121,4 mld zł. To nowy rekord i efekt wzrostu popytu na nowe samochody za granicą, gdyż Polska należy do największych w Europie poddostawców części i komponentów do produkcji aut. Wartość zagranicznej sprzedaży części i akcesoriów – to jedna trzecia całego eksportu – zwiększyła się w rok o przeszło jedną piątą, do 8,7 mld euro. Jeszcze szybciej rósł eksport akumulatorów litowo-jonowych, stanowiących nową polską specjalność eksportową: o 111 proc., do 6,4 mld euro. Natomiast eksport samochodów osobowych i lekkich dostawczych w pierwszym półroczu wyniósł 3,4 mld euro, co jest wynikiem o przeszło jedną trzecią lepszym niż rok wcześniej.