Zyski firm zaczęły mocno spadać. Trzeci kwartał najsłabszy w tym roku

W niektórych branżach widać poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto. To m.in. obsługa rynku nieruchomości (wzrost z 5,5 proc. do 9,4 proc.) i budownictwie (z 6,1 proc. do 7,3 proc.). Nieco mniejszą, ale wciąż poprawę zanotowano też w działalności usługowej, administrowaniu i działalności wspierającej, transporcie i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii oraz w handlu.

Pogorszenie podstawowych relacji ekonomiczno-finansowych odnotowano także w grupie firm-eksporterów. Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport wzrósł tylko o 2,7 proc. rok do roku, a udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży ogółu badanych podmiotów zmniejszył się z 25,5 proc. do 24,5 proc. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 77,8 proc. przedsiębiorstw wobec 81,9 proc. przed rokiem.

Większe inwestycje w większości branż

Na tle słabnących wskaźników finansowych, relatywnie dobrze wyglądają inwestycje. Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w okresie trzech kwartałów br. wyniosły 148,1 mld zł i były realnie (w cenach stałych) o 11,5 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 5 proc. w analogicznym okresie ub. roku) – podaje GUS.

Zwiększyły się nakłady na budynki i budowle – o 2,8 proc., na zakupy – o 17 proc., w tym na środki transportu – o 20,2 proc. oraz na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – o 15,9 proc.

Wzrost nakładów inwestycyjnych odnotowano w większości branż, ale liderami pod tym względem okazują się: górnictwo i wydobycie – wzrost w cenach bieżących o 56,5 proc., budownictwo - o 49,9 proc. oraz energetyka - o 46 proc. rok do roku.