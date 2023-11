Założyciel Amazona też chce rozdać dużą część swojego majątku

Jeff Bezos najwyraźniej poważnie traktuje obietnicę przekazania większości swojej fortuny na szczytne cele. Według amerykańskiego nadawcy CNBC Bezos może w tym tygodniu sprzedać od 8 do 10 mln swoich akcji Amazona. Przy obecnej cenie akcji wynoszącej nieco ponad 142 dolary pakiet byłby wart aż 1,4 mld dolarów. Tylko w zeszłym tygodniu Bezos sprzedał pakiet akcji o wartości około 240 mln dolarów. Obie sprzedaże oznaczono jako darowizny na rzecz organizacji charytatywnych – informuje CNBC, powołując się na dokumenty złożone w organie nadzoru finansowego SEC. Na razie nie wiadomo, które projekty konkretnie otrzymają wsparcie od Bezosa.

Według Bloomberga majątek Jeffa Bezosa to około 170 mld dolarów, co czyni go trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie. Jak dotąd sprzedaż kolejnych pakietów akcji nie zmniejszyła znacząco jego majątku. Bezos nadal jest właścicielem ponad 980 mln akcji Amazona, co stanowi prawie 10 procent udziałów w spółce. Po ustąpieniu ze stanowiska dyrektora generalnego Amazona w 2021 r. zapowiedział, że chce rozdać większość swojej fortuny za życia. Od tego czasu zintensyfikował swoją działalność filantropijną. Bezos poinformował, że chce wspierać projekty i organizacje, które walczą ze zmianami klimatycznymi i których celem jest zwalczanie podziałów społecznych i politycznych.

Bezos nie jest jedynym miliarderem, który przekazuje duże sumy pieniędzy na działalność filantropijną.

Czytaj więcej Biznes Warren Buffett podarował setki milionów dolarów przed Świętem Dziękczynienia Warren Buffett przed Świętem Dziękczynienia przekazał około 870 mln dolarów czterem rodzinnym fundacjom, kontynuując tradycję rozdawania swojego ogromnego majątku wynoszącego około 120 mld dolarów.

Od przełomu tysiącleci coraz więcej superbogatych przedsiębiorców zaczęło rozdawać dużą część swojego majątku. Założyciel Microsoftu, Bill Gates – obecnie czwarty najbogatszy człowiek na świecie – już w zeszłym roku zainwestował ponad 40 mld dolarów w projekty na całym świecie za pośrednictwem swojej fundacji nazwanej jego imieniem.