Sondaż: Polacy chcą partii przedsiębiorców. Mogłaby liczyć na większe poparcie, niż PiS czy KO

Większość organizacji biznesowych przygotowała postulaty związane z wyborami. Można wśród nich znaleźć dziedziny, w które politycy nie powinni się wtrącać, oraz takie, które wymagają ich uwagi. Ale na początku każdej z list jest stabilne prawo i prosty, zrozumiały system podatkowy.

Reklama

10 najważniejszych postulatów przedsiębiorców to: stabilne, przejrzyste prawo, sprawiedliwy, zrozumiały i prosty system podatkowy, kwestie dotyczące rynku pracy i edukacji, prowadzenie rozsądnej polityki migracyjnej, wzmocnienie integracji Polski z Unią Europejską, obniżenie kosztów prowadzenia działalności, przyspieszenie transformacji energetycznej, autentyczny dialog społeczny, wzmocnienie konkurencyjności firm i ich promocja oraz reforma systemu ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej Biznes Wyborcze podpowiedzi biznesu dla polityków Postulaty przedsiębiorców, którzy stanowią aż 14 proc. wyborców, dotyczą podatków i stabilności prawa, rynku pracy, edukacji czy zdrowia. Na ich spełnieniu skorzystają wszyscy, nie tylko biznes.

„Biznes w Polsce, jak wyliczyła Federacja Przedsiębiorców Polskich, to elektorat wielkości 14 proc. głosów. Do wzięcia przez tych, którzy będą gwarantować stabilny system prawny, a nie działać przy pomocy »wrzutek« do ustaw; którzy stworzą system podatkowy pielęgnujący przedsiębiorczość, a nie wymyślających co miesiąc nowe branżowe daniny; którzy będą rozmawiać z przedsiębiorcami. Na przykład o tym, jak powinien wyglądać rynek pracy, co zrobić, aby poprawić stan zdrowia mieszkańców Polski, jak stworzyć dobry klimat dla równości i różnorodności albo jak stawić czoła kryzysowi klimatycznemu lub nie tracić funduszy europejskich” - pisał w „Rzeczpospolitej” zastępca redaktora naczelnego Cezary Szymanek.