Adwokat Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej poinformował, że już od godzin porannych (15 września 2024 r.) jest w stałym kontakcie z dziekanami izb adwokackich w Opolu – adw. Łukaszem Wójcikiem, w Bielsku-Białej – adw. Krzysztofem Stecem i w Wałbrzychu – adw. Jerzym Lachowiczem. Adwokatura na terenie objętym powodzią zorganizowała pomoc prawną pro bono dla poszkodowanych klęską żywiołową.

- Ważne jest, aby dotrzeć do poszkodowanych z rzetelną informacją prawną. Okręgowe Rady Adwokackie w Opolu i we Wrocławiu prowadzą listy adwokatów, którzy udzielają pomocy prawnej pro bono. Listy są dostępne w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych tych rad adwokackich. Ważne jest, aby poszkodowani zwracali uwagę czy osoba, która oferuje pomoc prawną, nie jest tzw. kancelarią odszkodowawczą. Aby to sprawdzić, wystarczy poprosić o okazanie legitymacji adwokackiej lub wpisać nazwisko na stronie www.rejestradwokatow.pl. Jeżeli osoba ta widnieje w tym rejestrze to oznacza, że jest adwokatem i stanowi to gwarancję udzielenia profesjonalnej, rzetelnej i fachowej pomocy prawnej. To gwarantuje bezpieczeństwo prawne – podkreśla adwokat Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Przestrzega on przed tzw. kancelariami odszkodowawczymi, które podczas takich zdarzeń jak powódź, wykorzystując trudną sytuację poszkodowanych, mogą docierać do nich przez swoich akwizytorów, oferując nieuczciwe umowy przewidujące wysokie wynagrodzenie za pomoc prawną. - Na obecnym etapie adwokaci pomogą m.in. w wypełnieniu niezbędnych dokumentów, aby uzyskać odszkodowanie lub wsparcie ze strony państwa, a także doradzą w tej trudnej sytuacji – mówi mec. Rosati.

Adwokaci uruchomili bezpłatną pomoc prawną dla powodzian

Bezpłatną pomoc prawną na terenach objętych powodzią uruchomiła na ten moment adwokatura w Opolu i Wrocławiu.