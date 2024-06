Wartość mnożnika zależy z kolei od liczby mieszkańców danego powiatu. Ustala się go dzieląc liczbę mieszkańców danego powiatu (według danych GUS) przez 25 tys. Z uwagi na spadek liczby mieszkańców w całym kraju przyszłym roku będzie działało w sumie o trzy mniej punkty poradnictwa niż obecnie. Jednak z uwago na to, że w niektórych powiatach liczba mieszkańców wzrosła, a innych zmalała, to będzie to miało odbicie w liczbie punktów nieodpłatnej pomocy pranej przypadającej na dany powiat. Zmiany obejmą tylko cztery województwa.

...ale mniej punktów

I tak w powiecie trzebnickim w Dolnośląskiem, było trzy punkty, a będzie cztery. W województwie mazowieckim będzie mniej punktów w powiecie ostrołęckim (trzy zamiast czterech) za to wzrośnie w powiecie piaseczyńskim (z ośmiu do dziewięciu). Po jednym punkcie ubędzie w powiecie zawierciańskim (było pięć będzie cztery), Jaworznie (trzy zamiast czterech) i w Sosnowcu (siedem zamiast ośmiu) na Śląsku.

W zachodniopomorskiem zostanie zlikwidowany jeden punkt w powiedziecie myśliborskim.

W 2025 r. łączne wydatki na zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, przy utworzeniu 1 487 punktów oraz kwocie bazowej w wysokości 6 104 zł, wyniosą prawie 109 mln zł.

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorco samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność

gospodarczą. Wyszukiwanie punktów poradnictwa oraz zapisów można dokonać na stronie Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja (ms.gov.pl)