W ostatnich tygodniach spółka BGK – Vinci zainwestowała 40 mln zł w firmę ICEYE, która produkuje satelity. Czy jest perspektywa rozszerzenia tej współpracy i podniesienia tej kwoty?

Widzimy ogromne możliwości rozwojowe tego projektu. Nie wykluczamy dalszego zaangażowania w ICEYE. Warto wspomnieć, że biorąc pod uwagę kontrakt z MON, zaangażowanie kapitałowe – w tym Vinci – wsparcie Polski w rozwój ICEYE sięga blisko miliarda złotych. Mamy przekonanie, że obecny moment jest szczególnie korzystny do zainwestowania w spółkę.

Reklama Reklama

Będzie więcej takich inwestycji?

Naszym celem jest wsparcie firm zarówno na etapie bardzo wczesnym, np. pomysłu, jak i w późniejszych etapach. Chodzi także o pomoc dla większych przedsiębiorców, np. tych, którzy potrzebują inwestycji sięgających często kilkudziesięciu milionów na skalowanie biznesu (faza wzrostu), bądź jego ekspansję. Mogę zadeklarować, że inwestycji wspierających innowacje będzie więcej. Szczególnie tych w zakresie sztucznej inteligencji, robotyki, energetyki czy rozwiązań tzw. dual-use, podwójnego zastosowania (zarówno cywilnego, jak i wojskowego). W tym zakresie ściśle współpracujemy z Polskim Funduszem Rozwoju, aby efektywnie wspierać polski innowacyjny biznes.

Polska wydaje obecnie największe w historii pieniądze na obronność. Jaki jest w tym udział BGK?

Warto podkreślić, że BGK jest operatorem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, zwiększającego z roku na rok swój zakres działania. Dla przykładu w tym roku planowane wydatki z FWSZ sięgają około 70 mld zł. To najwyższy poziom w historii funkcjonowania Funduszu. Ze środków FWSZ finansowane są głównie wydatki na zakup uzbrojenia. Od momentu utworzenia funduszu BGK pozyskał finansowanie na rzecz kontraktów przekraczające 170 mld zł, co pokazuje ogromną skalę działalności banku w tym zakresie.

A środki własne BGK?

W nowej strategii BGK wskazaliśmy, że finansowanie sektora obronnego ze środków własnych stanowi dla nas priorytet. W ramach realizacji strategii podpisaliśmy porozumienie dotyczące finansowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wspieramy także prywatne podmioty, wykorzystując inwestycje kapitałowe i środki kredytowe. W szczególności te firmy, które oferują nowoczesną technologię z zakresu dual-use. Przykładem jest wspomniany ICEYE.