Prezes BGK: Będzie nowy wehikuł do finansowania obronności

Nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności ma dysponować ponad 5,5 mld euro. Finansowany będzie z KPO. Ustawa o FBiO powinna zostać przyjęta do końca roku – zapowiada Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Publikacja: 11.09.2025 04:35

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Bogusław Chrabota

W ostatnich tygodniach spółka BGK – Vinci zainwestowała 40 mln zł w firmę ICEYE, która produkuje satelity. Czy jest perspektywa rozszerzenia tej współpracy i podniesienia tej kwoty?

Widzimy ogromne możliwości rozwojowe tego projektu. Nie wykluczamy dalszego zaangażowania w ICEYE. Warto wspomnieć, że biorąc pod uwagę kontrakt z MON, zaangażowanie kapitałowe – w tym Vinci – wsparcie Polski w rozwój  ICEYE sięga blisko miliarda złotych. Mamy przekonanie, że obecny moment jest szczególnie korzystny do zainwestowania w spółkę.

Będzie więcej takich inwestycji?

Naszym celem jest wsparcie firm zarówno na etapie bardzo wczesnym, np. pomysłu, jak i w późniejszych etapach. Chodzi także o pomoc dla większych przedsiębiorców, np. tych, którzy potrzebują inwestycji sięgających często kilkudziesięciu milionów na skalowanie biznesu (faza wzrostu), bądź jego ekspansję. Mogę zadeklarować, że inwestycji wspierających innowacje będzie więcej. Szczególnie tych w zakresie sztucznej inteligencji, robotyki, energetyki czy rozwiązań tzw. dual-use, podwójnego zastosowania (zarówno cywilnego, jak i wojskowego). W tym zakresie ściśle współpracujemy z Polskim Funduszem Rozwoju, aby efektywnie wspierać polski innowacyjny biznes. 

Polska wydaje obecnie największe w historii pieniądze na obronność. Jaki jest w tym udział BGK?

Warto podkreślić, że BGK jest operatorem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, zwiększającego z roku na rok swój zakres działania. Dla przykładu w tym roku planowane wydatki z FWSZ sięgają około 70 mld zł. To najwyższy poziom w historii funkcjonowania Funduszu. Ze środków FWSZ finansowane są głównie wydatki na zakup uzbrojenia. Od momentu utworzenia funduszu BGK pozyskał finansowanie na rzecz kontraktów przekraczające 170 mld zł, co pokazuje ogromną skalę działalności banku w tym zakresie.

A środki własne BGK?

W nowej strategii BGK wskazaliśmy, że finansowanie  sektora obronnego ze środków własnych stanowi dla nas priorytet. W ramach realizacji strategii podpisaliśmy porozumienie dotyczące finansowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wspieramy także prywatne podmioty, wykorzystując inwestycje kapitałowe i środki kredytowe. W szczególności te firmy, które oferują nowoczesną technologię z zakresu dual-use. Przykładem jest wspomniany ICEYE.

Czym będzie zapowiedziany już Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO)? I jaka będzie w nim rola BGK?

Zapowiadane utworzenie Funduszu oznacza uruchomienie nowego modelu finansowania obronności. Zakładany budżet na ten cel to ponad 5,5 mld euro. Fundusz będzie finansowany w ramach KPO. Do końca roku planuje się przyjęcie ustawy, która powoła Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO). Do jego obsługi przewidywane jest utworzenie specjalnej spółki, która według założeń ma  – wraz z BGK – prowadzić obsługę środków. Z funduszu mają być finansowane inwestycje związane z: ochroną ludności, modernizacją przemysłu, a także ochroną infrastruktury krytycznej, również w obszarze cyberbezpieczeństwa. Zakłada się, że z funduszu możliwe będą także inwestycje kapitałowe wspierające bezpieczeństwo Polski.

Jak wygląda finansowa sytuacja BGK? Wydajecie ogromne sumy na zbrojenia.

Kondycja finansowa banku jest bardzo dobra. BGK realizuje wszystkie założenia nakreślone w strategii, zachowując wysoką efektywność działania. W rezultacie możemy pochwalić się dobrymi wynikami. Rozwój banku przekłada się na poszerzenie możliwości finansowania polskiej gospodarki. Zgodnie z naszą misją nie patrzymy wyłącznie na rachunek przychodów i zysków, ale w szerszym kontekście na bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Nasze łączne aktywa dotyczące działalności własnej i zleconej przekraczają już 750 mld zł. Dla przykładu w ubiegłym roku bank wygenerował 389 mld zł wsparcia dla gospodarki, o 9 proc. więcej, niż w 2023 r. Zaangażowanie kredytowo-gwarancyjne (bilansowe i pozabilansowe) wyniesie na koniec 2024 r. 190 mld zł i było najwyższe w historii. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze, po ocenie audytora, przedstawimy do publicznej wiadomości 11 września.

Planowana podwyżka podatku dla banków to problem dla BGK?

Rozumiemy argumenty, które przedstawia Ministerstwo Finansów. Śledzimy proces legislacyjny związany z systemem podatkowym. Jesteśmy w nieco innej sytuacji niż komercyjne banki. BGK jako w pełni polski bank państwowy, jedyny tego rodzaju podmiot w Polsce, należy w całości do Skarbu Państwa i jest przygotowany na taką zmianę.

BGK chce wejść w bliską współpracę z  Krajową Administracją Skarbową (KAS). Po co Wam to potrzebne?

Jak wspomniałem, jesteśmy państwowym bankiem, należącym w całości do skarbu państwa. Złożyliśmy wniosek o przystąpienie do Programu Współdziałania z Krajową Administracją Skarbową, którego celem jest budowanie transparentnych relacji z organami podatkowymi, w tym zapewnienie pewności i bezpieczeństwa w zakresie rozliczeń podatkowych. I na tym nam najbardziej zależy. Dla przykładu w 2024 r. odprowadziliśmy do kasy państwa ponad 1 mld zł z różnych tytułów, w tym  CIT. Współpraca z KAS to z jednej strony bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych banku, a z drugiej podążanie za najlepszymi wzorami na rynku. Będziemy 16. podmiotem w Polsce w programie i pierwszym bankiem, który dołączył do tej inicjatywy.

BGK jest gotowy na wsparcie firm w odbudowie Ukrainy?

Już od dłuższego czasu przygotowujemy się do tego. Uruchomiliśmy przedstawicielstwo BGK w Kijowie. Mamy bardzo dobre relacje ze stroną ukraińską na poziomie bankowym, m.in. z Narodowym Bankiem Ukrainy (NBU), a także rządem Ukrainy. Przedstawicielstwo jest miejscem kontaktu dla polskich przedsiębiorców i instytucji, zapewniającym im rozpoznanie rynku i ułatwiającym ich działanie. Placówka reprezentuje bank w kontaktach z ukraińskimi instytucjami finansowymi i rządowymi oraz biznesem znad Dniepru. Zadaniem ośrodka BGK jest też budowanie pozytywnego klimatu dla polskiego biznesu. Ponadto BGK jest operatorem specjalnego programu dla polskich firm, które chcą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Chodzi o preferencyjne pożyczki do 10 mln zł. Widzimy ogromne zainteresowanie tym rozwiązaniem. Budżet to 250 mln zł. Warto przypomnieć, że BGK złożył tę aplikację o środki na wsparcie na rzecz Ukrainy w ramach unijnych programów Ukrainian Facility. W najbliższym czasie będą podejmowane decyzje w tej sprawie na szczeblu unijnym dotyczące uruchomienia i przeznaczenia środków.

Historyczna siedziba BGK w centrum Warszawy jest wciąż remontowana. Kiedy planujecie powrót?

Remont historycznej siedziby ma dla nas szczególne znaczenie. Dlatego podjęliśmy w ostatnim czasie wiele kluczowych decyzji, żeby przyspieszyć prace. Zmieniliśmy nadzór nad realizacją tego projektu, zweryfikowaliśmy harmonogram i umowę z głównym wykonawcą. Dziś możemy powiedzieć, że termin zakończenia robót budowlanych to 30 września 2027 r.  Co ciekawe, budynek wciąż odkrywa swoje tajemnice związane z historią. Podczas prac remontowych robotnicy natrafili na kamienną płytę. Naniesiony na nią wzór nie pozostawia wątpliwości – to matryca do produkcji pieniędzy. Fałszywki wytwarzało polskie podziemie podczas niemieckiej okupacji. To prawdopodobnie jedyny tego typu przedmiot, który przetrwał do naszych czasów. Dzień po dniu kontrolujemy stan zaawansowania robót tak, żeby powrót historycznej siedziby nastąpił na początku 2028 r.  

