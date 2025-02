Europejski Bank Centralny zwiększa straty

W komunikacie ogłoszonym we Frankfurcie superbank strefy euro podał, że strata w 2024 r. wyniosła 7944 mln euro, bo nie można było jej zmniejszyć środkami z rezerwy na ryzyka finansowe, które zostały wykorzystane rok wcześniej. W 2023 r. strata wyniosłą 7866 mln euro, ale dzięki wykorzystaniu 6620 mln z rezerwy na ryzyka finansowe można był zmniejszyć stratę netto do 1266 mln euro.

Do obu strat doszło po wielu latach dużych zysków na skutek działań Eurosystemu utrzymywania stabilnych cen. EBC skupował aktywa finansowe w większości ze stałym oprocentowaniem i długim terminem ich wykupu. Zwiększyło to zobowiązania EBC, a kolejne podwyżki stóp procentowych od lipca 2022 do października 2023 w ramach walki z inflacją (która doszła do 10 proc.) przełożyły się na natychmiastowy wzrost kosztów z tytułu odsetek. EBC musiał wypłacić bankom centralnym krajów strefy euro 15,7 mld euro w 2024 r., a rok wcześniej 14,2 mld.

Z kolei przychody z tytułu odsetek od aktywów samego EBC, zwłaszcza papierów wartościowych skupionych w ramach programu skupu aktywów APP i nadzwyczajnego programu PEPP w okresie pandemii, nie zwiększyły się w takim samym stopniu.

Bank z Frankfurtu może nadal ponosić straty, ale według jego oczekiwań będą one niższe niż w ostatnich dwóch latach. Następnie EBC zacznie osiągać zyski. Bank, niezależnie od wszelkich strat, może skutecznie działać i realizować główne zadanie: utrzymywać stabilne ceny. O dobrej kondycji finansowej banku świadczą dodatkowo jego kapitał i duże saldo różnic z wycen, które w końcu 2024 r. wyniosło 59 mld euro, o 13 mld euro więcej nić rok wcześniej.