Dla kogo nowe wakacje kredytowe

Jak podkreślał na poniedziałkowej konferencji Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, moratorium pozaustawowe ma dotyczyć zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw rolnych. W tym pierwszym przypadku będzie można zawiesić spłatę kredytów mieszkaniowych, gotówkowych czy konsumpcyjnych. W tym drugim – kredytów inwestycyjnych i obrotowych, a także produktów leasingowych i faktoringowych (realizowanych przez spółki należące do banków).

Pomoc bankowa ma być udzielana na wniosek kredytobiorcy, w przypadku poniesienia szkody majątkowej lub utraty pracy lub głównego źródła dochodu w wyniku powodzi lub jej bezpośrednich następstw. Warunkiem jest, by miejsce zamieszkania (lub miejsce położenia nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie) lub miejsce wykonywania pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej, było położone na obszarze objętym stanem klęski żywiołowej.

Jakie warunki zawieszania spłaty rat

Dodatkowym warunkiem jest to, by przed złożeniem wniosku o urlop od rat nie było opóźnień w spłacie kredytów, a przynajmniej nie przekraczały one 30 dni. To termin ustalony dla kredytobiorców indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorców i rolników. Średnie firmy muszą dodatkowo wykazać, że nie są w procesie upadłości czy restrukturyzacji.

- Oferta jest tożsama dla wszystkich grup objętych moratorium – podkreślał prezes Białek. – To znaczy, że banki w większości przypadków nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych oraz odroczenie rat będzie następować w trybie automatycznym lub uproszczonym – zaznaczył. Wyjątkiem mają być tu średnie firmy.

Jak dodał Białek, zasady pomocy zostały ustalone z Ministerstwem Finansów i całym sektorem bankowym. Oznacza to, że poszkodowani przez powódź mogą liczyć na wakacje kredytowe zarówno w bankach komercyjnych, jak i tych spółdzielczych.