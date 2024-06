mBank wprowadził niedawno zmiany dla klientów, korzystających z urządzeń z systemem Android. Jest to dodatkowa opcja autoryzacji płatności. Pojawi się, gdy system banku uzna daną operację za podejrzaną. Wybrane przelewy klienci będą autoryzować, przykładając kartę do smartfona. "Wprowadziliśmy to rozwiązanie, aby podnieść bezpieczeństwo płatności i zwiększyć wygodę klienta" - wyjaśnia mBank. Ta dodatkowa opcja autoryzacji płatności dla klientów, którzy posiadają fizycznie kartę płatniczą.