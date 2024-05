Prokuratura wzywa członków Rady Polityki Pieniężnej. Kotecki: To atak polityczny

Z informacji przekazanych przez członków RPP sprawa dotyczy naruszenia art. 266 par. 1. Kodeksu Karnego. „Potwierdzam, że sygnatura sprawy jest taka sama, jak na wcześniejszych wezwaniach do prokuratury dziennikarzy, o których pisał money. pl, a które dotyczyły tej redakcji, a także RMF FM i Newsweeka" - powiedziała Joanna Tyrowicz.

"Pan prokurator Paweł Zieliński wezwał mnie na 24 maja, w charakterze świadka " - powiedziała Tyrowicz.

Ludwik Kotecki z kolei informuje, że dostał wezwanie na przesłuchanie na 23 maja.

Czytaj więcej Banki Część RPP żąda dodatkowego posiedzenia. Chodzi o sprawozdanie finansowe NBP Troje "senackich" członków Rady Polityki Pieniężnej - Ludwik Kotecki, Przemysław Litwiniuk i Joanna Tyrowicz - złożyło na ręce prezesa NBP Adama Glapińskiego wniosek o zwołanie dodatkowego posiedzenia Rady najpóźniej do 28 marca.

Ludwik Kotecki: Uważam to za atak polityczny

"Ujawniam informację o przesłuchaniu, bo uważam to za atak polityczny. Moim zdaniem, to klasyczna kafkowska sytuacja. Prezes NBP wielokrotnie straszył RPP możliwymi doniesieniami do prokuratury w związku z różnymi informacjami pojawiającymi się w mediach, niekorzystnie przedstawiającymi NBP, przy czym nie były to groźby kierowane do konkretnych osób" - powiedział Kotecki.