Grupa PKO Bank Polski odnotowała 2 044 mln zł zysku w I kw. 2024 r. – wynika z czwartkowego raportu. To o 41 proc. więcej niż rok wcześniej i aż o 200 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Analitycy spodziewali się dobrego wyniku, ale nie aż tak wysokiego – średnia oczekiwań wynosiła ok. 1,84 mld zł.

Dobry wynik odsetkowy PKO BP

Bank wyjaśnia, że wzrost zysku nastąpił dzięki poprawie dochodów z działalności podstawowej przy wciąż istotnych obciążeniach rezerwami na ryzyko prawne kredytów frankowych.

I tak, wynik na działalności biznesowej wyniósł w I kwartale 2024 r. 6,84 mld zł, w tym wynik z tytułu odsetek to nieco ponad 5,19 mld zł. Ta ostatnia pozycja okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, i była o 24 proc. wyższa w ujęciu rocznym i o 2 proc. w ujęciu kwartalnym (marża odsetkowa w I kwartale wyniosła 4,56 proc.).

Z kolei wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 1,28 mld zł i również był zbliżony do szacunków rynku. To o 16 proc. więcej rok do rok i 3 proc. licząc kwartał do kwartału.