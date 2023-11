W III kwartale 2023 r. zysk netto BOŚ Banku wyniósł 22,9 mln zł, wobec 1 mln zł straty w II kwartale br. oraz 32 mln zł zysku rok wcześniej. W okresie styczeń-wrzesień br. bank zarobił 78,7 mln zł wobec 115,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku.

Główny biznes idzie nieźle

Władze banku podkreślają poprawę wyników na podstawowej działalności, w szczególności wyniku z tytułu odsetek, który wyniósł 613 mln zł w okresie trzech kwartałów, co oznacza wzrost o 22,6 proc. rok do roku. Marża odsetkowa wyniosła 3,7 proc. wobec 3,6 proc. w 2022 roku.

Wynik z tytułu opłat i prowizji po trzech kwartałach tego roku to 96,5 mln zł, co oznacza spadek o 1,2 proc. rok do roku. Łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ w sięgnęła w omawianym okresie 3,1 mld zł i wzrosła o 6 proc. r/r. Ponad 40 proc. nowej sprzedaży stanowiły kredyty proekologiczne, głównie skierowane do klientów instytucjonalnych.

Ogólne koszty administracyjne Grupy BOŚ w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku wyniosły 375,8 mln zł i były na zbliżonym poziomie do 2022 roku (spadek o 1,2 proc. r/r). Bank w tym roku nie ponosił kosztów składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, niższe były również obciążenia z tytułu składek i wpłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.