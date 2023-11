Kiedy Polacy zaczną zarabiać na lokatach

Łagodna RPP

O ile bowiem, jak wynika z naszej analizy, w latach 2005–2016 Rada Polityki Pieniężnej prowadziła dosyć restrykcyjną politykę, utrzymując stopy procentowe (z krótkimi okresami przerwy) powyżej inflacji, o tyle od 2017 r. stopy procentowe w Polsce są realnie ujemne (z małymi wyjątkami).

Czytaj więcej Dane gospodarcze PKO BP: RPP prawdopodobnie obniży stopy procentowe w listopadzie Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na najbliższym posiedzeniu w tym tygodniu będzie kontynuować obniżki stóp procentowych, tnąc je o 25 pb, lecz istnieje również ryzyko utrzymania stóp bez zmian - oceniają analitycy PKO Banku Polskiego.

Takie łagodne nastawienie w polityce pieniężnej można zdaniem ekspertów utrzymać się także w 2024 r. – Oczywiście jest tu sporo niewiadomych, niemniej oczekujemy, że na listopadowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych, z 5,75 do 5,5 proc. – mówi Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao. – Kolejne miesiące to najprawdopodobniej chwila przerwy, po czym wrócić mogą cięcia stóp. Trudno dziś powiedzieć, do jakiego poziomu, ale naszym zdaniem spadną one poniżej 5 proc., pojawi się tzw. czwórka z przodu. Niemniej przy inflacji na poziomie 5 proc., realne stopy procentowe mogą być wciąż ujemne – analizuje Bartkiewicz.

Co powie nowy rząd

– Obecnie mamy nową sytuację, nowy rząd. Nie wiemy, co w 2024 r. stanie się z obniżonymi stawkami VAT na żywność, co się stanie z zamrożonymi cenami energii i jak to wpłynie na inflację, ani jakie będzie nastawienie RPP w polityce pieniężnej – zaznacza Adam Antoniak. – Wydaje się jednak, że inflacja pozostanie na podwyższonym poziomie. Jeśli RPP dokona cięć stóp do około 5 proc. w przyszłym roku, to realne stopy procentowe w Polsce będą bliskie zera, ale nic nie wskazuje na to, byśmy mieli powrócić do sytuacji realnie dodatnich stóp – podkreśla Antoniak.