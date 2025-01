Ważna zmiana przed egzaminem prokuratorskim. Chodzi o program LEX

W ubiegłym tygodniu Przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, Jacek Skała, zwrócił się do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o interwencję w sprawie dyskryminacji aplikantów prokuratorskich, którzy przygotowują się do egzaminu zawodowego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Jak pisaliśmy, chodziło o nieoczekiwaną zmianę zasad egzaminu prokuratorskiego na kilka tygodni przed jego terminem (początek 6 lutego).

"Od wielu lat aplikanci prokuratorscy oraz sędziowscy przystępujący do egzaminów zawodowych posiadali uprawnienia do korzystania w trakcie egzaminu z elektronicznej bazy aktów prawnych w oparciu o oprogramowanie >>Lex<<. Zasada ta była w pełni komplementarna z praktyką funkcjonowania poszczególnych zawodów prawniczych, która opiera się o dostęp do elektronicznych źródeł prawa. Tymczasem z informacji Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z 9 stycznia 2025 r. wynika, iż dostęp do źródeł elektronicznych został zastąpiony możliwością korzystania z aktów prawnych w wersji papierowej" - wyjaśnił prok. Jacek Skała.

Kandydaci na prokuratorów skorzystają z systemu LEX

W swoim piśmie wskazał, iż jest to odejście od zasady zakazu zmiany reguł "gry" w trakcie jej trwania. Zwłaszcza, że reguły te są niekorzystne dla zdających egzamin zawodowy aplikantów prokuratorskich. Co więcej, jak zauważył szef ZZPiPP, "nie bez znaczenia jest fakt, iż odbywającym aplikację sędziowską na podobnych zasadach pozostawiono pełny dostęp do aktów prawnych w wersji elektronicznej".

W środę rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, poinformował w serwisie "X", że podczas egzaminu prokuratorskiego zdający będą mogli korzystać z bazy aktów prawnych programu LEX. Na stronie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury opublikowano we wtorek komunikat potwierdzający stosowną zmianę w informacji "z dnia 9 stycznia 2025 r. w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2025 r.".