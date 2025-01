Aplikanci prokuratorscy mają problem przed egzaminem. "Zmiana zasad w trakcie gry"

Chodzi o nieoczekiwaną zmianę zasad egzaminu prokuratorskiego na kilka tygodni przed jego terminem (początek 6 lutego).

"Od wielu lat aplikanci prokuratorscy oraz sędziowscy przystępujący do egzaminów zawodowych posiadali uprawnienia do korzystania w trakcie egzaminu z elektronicznej bazy aktów prawnych w oparciu o oprogramowanie >>Lex<<. Zasada ta była w pełni komplementarna z praktyką funkcjonowania poszczególnych zawodów prawniczych, która opiera się o dostęp do elektronicznych źródeł prawa. Tymczasem z informacji Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z 9 stycznia 2025 r. wynika, iż dostęp do źródeł elektronicznych został zastąpiony możliwością korzystania z aktów prawnych w wersji papierowej" - pisze prok. Jacek Skała.

Zwraca on uwagę, iż „tego rodzaju decyzja w dobie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości stanowi niczym nieuzasadniony powrót do epoki minionej, w której nie było innej możliwości jak korzystanie z papierowej wersji dzienników ustaw”. Jak dodaje, „obecnie taki model wydaje się całkowicie archaiczny i oderwany od codziennej praktyki funkcjonowania wszystkich zawodów prawniczych (…)”.

Aplikanci: to rzucanie nam dodatkowych kłód pod nogi

Jacek Skała wskazuje także, iż jest to odejście od zasady zakazu zmiany reguł "gry" w trakcie jej trwania. Zwłaszcza, że reguły te są niekorzystne dla zdających egzamin zawodowy aplikantów prokuratorskich. Co więcej, jak pisze szef ZZPiPP, "nie bez znaczenia jest fakt, iż odbywającym aplikację sędziowską na podobnych zasadach pozostawiono pełny dostęp do aktów prawnych w wersji elektronicznej".