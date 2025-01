Po wycieku danych pracownicy KAS boją się składać podpisy elektroniczne

– Był tylko jeden suchy komunikat w intranecie MF, kierujący głównie do komunikatów EuroCert. Każdego pracownika poinformowała ta firma, a nie szef KAS. Cały czas brakuje dialogu z pracownikami – mówi szefowa Związkowej Alternatywy w KAS.

I wskazuje, że związek apeluje do szefa KAS, by nakazał dyrektorom poinformowanie pracowników o wycieku oraz polecenie zastrzeżenia dowodów osobistych (wtedy można zrobić to w godzinach pracy jako wyjście służbowe). Większość już jednak te dokumenty zastrzegła.

UODO od dawna wskazywał, że podawanie PESEL-u w certyfikatach podpisu elektronicznego jest niepotrzebne

Firma EuroCert już 15 stycznia opublikowała na swojej stronie szereg komunikatów o cyberataku, wskazujac m.in., jakie dane mogły wyciec, jakie niebezpieczeństwa grożą w związku z tym osobom, których one dotyczą, oraz jak można tym zagrożeniom przeciwdziałać. Wyciek, zgodnie z przepisami RODO, zgłoszono też do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

– Trudno jest przesądzać o tym, czy to naruszenie nakłoni resort cyfryzacji do zmiany przepisów w kwestii podpisów elektronicznych, o co organ nadzorczy zabiega od bardzo dawna – mówi Karol Witowski, rzecznik prasowy UODO. –Naruszenie to pokazuje, że zagrożenia, o których przestrzegał prezes UODO, są realne – dodaje.

Ostatni raz prezes UODO zwrócił uwagę na ten temat w listopadzie zeszłego roku, w wystąpieniu do ministra cyfryzacji. Wskazywał tam na potrzebę zmiany ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej tak, by w certyfikacie kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie był upubliczniany numer PESEL. O sprawie pisaliśmy też wówczas na łamach „Rz”. Ministerstwo Cyfryzacji odpowiedziało wówczas, że nie widzi potrzeby zmiany przepisów, gdyż nie wymagają one, aby bezwzględnie podawać przy certyfikacji podpisów elektronicznych numer PESEL.