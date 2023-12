Ustawa pozwala na uwzględnienie wniosku, jego oddalenie z odmową dokonania wpisu, zwrócenie wniosku z powodu wad formalnych, a także zawieszenie postępowania.

Opcja 2: likwidacja

Jednak 27 grudnia Ministerstwo Kultury zapowiedziało realizację alternatywnego scenariusza, czyli postawienia w stan likwidacji spółek mediów publicznych. Taka procedura nie wymaga udziału Rady Mediów Narodowych. Zgodnie zaś z art. 463 § 1 kodeksu spółek handlowych (któremu spółki mediów państwowych podlegają), likwidatorami są członkowie zarządu spółki, o ile statut lub uchwała walnego zgromadzenia nie stanowi inaczej. Minister podejmujący uchwałę o rozwiązaniu spółki mógłby zatem wskazać likwidatora lub likwidatorów spoza dotychczasowych struktur TVP, PR i PAP. Jednak ostateczne sfinalizowanie likwidacji mogłoby napotkać utrudnienie ustawowe. Spółki PR, TVP i PAP mają zapewniony byt z mocy ustaw o radiofonii i telewizji oraz o Polskiej Agencji Prasowej. Istnieje zatem poważne ryzyko, że sąd rejestrowy, o ile będzie działał praworządnie, nie wykreśli tych spółek z rejestru. Dlatego pełna likwidacja może się okazać niemożliwa bez stosownych zmian ustaw o radiofonii i telewizji oraz o PAP. W dzisiejszym układzie politycznym taka inicjatywa mogłaby być skazana na niepowodzenie ze względu na prawdopodobne skuteczne weto prezydenta Andrzeja Dudy. Gdyby jednak zaistniały warunki do zmian tych ustaw, to nowe przepisy mogłyby przewidywać np. utworzenie spółek mediowych o nazwach podobnych do dzisiejszych. Wówczas można by było zakończyć likwidację wykreśleniem starych spółek z rejestru. Nowe spółki prawdopodobnie przejęłyby cały majątek i większość pracowników dzisiejszych spółek.