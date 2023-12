"Wysłałem do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o odmowę dokonania wpisu do KRS osób bezprawnie powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do władz spółek Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA i Polska Agencja Prasowa" - poinformował na platformie X Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że we wtorek minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze.