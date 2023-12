W pierwszych dniach działalności nowego rządu różne organizacje przedsiębiorców i think tanki przedstawiają swoje sugestie reform. Zestaw dziesięciu takich postulatów w raporcie „Proste zmiany – wielkie korzyści” opublikowały w czwartek wspólnie Forum Obywatelskiego Rozwoju i Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Dotyczą one zarówno swobód obywatelskich, jak i liberalizacji gospodarki.

Jak zaznacza Mateusz Benedyk, dyrektor Instytutu, propozycje te powstawały jeszcze przed wyborami.

– Nie znaliśmy ich wyniku, ale staraliśmy się, by miały szansę na poparcie sejmowej większości, niezależnie od polityki – tłumaczy Benedyk.

Zapobiec sytuacjom podobnym do kupna Polski Press ptrzez Orlen

Wśród tych propozycji znalazło się odblokowanie handlu przez internet lekami na receptę oraz wyrobami alkoholowymi. Autorzy raportu zauważają, że w ten sposób poprawi się dostęp do leków dla pacjentów mieszkających na wsiach, z dala od aptek. Z kolei sprzedaż alkoholu w ten sposób wcale nie musiałaby rodzić ryzyka sprzedaży nieletnim, pod warunkiem wprowadzenia przepisów pozwalających kurierom na legitymowanie odbiorców przesyłek. Zaproponowano też płatne oddawanie osocza krwi jako uzupełnienie tego pozyskiwanego z honorowego krwiodawstwa.

Kolejnym postulatem jest ustawowe ograniczenie działalności państwa tylko do określonych sfer związanych z bezpieczeństwem, porządkiem publicznym, a także ochroną zdrowia i środowiska. Jak zauważa Marcin Zieliński, prezes FOR, szczególnie niekorzystne dla gospodarki i wolności jest dopuszczenie państwa do inwestycji w hotelarstwo, przemysł spożywczy czy media.