Liczący 190 stron poradnik został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Opisuje on procedury udzielania zamówień publicznych w Ukrainie według tamtejszej ustawy z 2015 r. I chociaż to prawo wzoruje się na rozwiązaniach europejskich, to jednak są różnice w praktyce dość istotnie wpływające na to, jak ma postępować firma biorąca udział w ukraińskich przetargach.

– Co do zasady wszystkie przetargi są ogłaszane w elektronicznym systemie zamówień Prozorro. Oferty są wyłaniane w drodze aukcji elektronicznej, ale nie można tam używać podpisu elektronicznego – wylicza Jadwiga Emilewicz, pełnomocniczka rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Dodaje ona, że w ukraińskiej praktyce jako wadium przetargowe jest honorowana tylko gwarancja bankowa w odróżnieniu od krajów UE, gdzie są akceptowane różne inne formy.

Przewodnik, którego autorem jest Mateusz Posieczek, specjalista z departamentu Unii Europejskiej i współpracy międzynarodowej UZP, składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy omawia podstawy prawne, zakres przedmiotowy oraz podmiotowy, a także organy odpowiadające za nadzór i kontrolę. Drugi rozdział przedstawia praktykę związaną z działaniem systemu Prozorro (nazwa pochodzi od ukraińskiego słowa „przejrzysty” – red.), zasadach udzielania zamówień, kwalifikacji podmiotowej wykonawców, a także na opisie procedur udzielania zamówień. Dalej omówiono niektóre aspekty praktyczne, w tym poszukiwanie ogłoszeń czy komunikację zamawiających z wykonawcami. Przedstawiono tu też wymogi dokumentacyjne związane z ofertami. Ostatnia część poświęcona jest środkom odwoławczym, a także udzielaniu zamówień publicznych w czasie wojny.

Autor wskazuje, że jednym z najbardziej problematycznych kryteriów dla zamawiającego jest doświadczenie wykonawcy w realizacji „podobnych” zamówień. Jednak ukraińskie przepisy nie definiują dokładnie owego „podobieństwa”. Dlatego „jest to kryterium najbardziej problematyczne będące przedmiotem największej ilości skarg ze strony wykonawców w związku z naruszaniem przez ukraińskich zamawiających naczelnych zasad systemowych” – czytamy na stronie 56 przewodnika.