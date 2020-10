Zbroją się na Covid - wojsko, prywatne szpitale i lekarze z zagranicy pomogą w walce z COVID

Zmiany w sieci covidowej pozwolą zyskać dodatkowe 13 tys. łóżek dla zakażonych. Resort podzielił szpitale powiatowe na covidowe i dla pozostałych pacjentów tak, by nie mieszali się oni w przestrzeni wspólnej. Na I poziomie sieci przybędzie dzięki temu 10 tys. łóżek. Kolejne 3 tys. powstaną w placówkach wojewódzkich w wyniku przekształcenia w covidowe oddziałów internistycznych bądź ich części. Dziś w całym kraju funkcjonuje 15 tys. łóżek, z czego zajętych jest 60 proc.

Do walki z Covidem mają się włączyć także szpitale prywatne. W środę resort ma przedstawić listę placówek, które przyjmą chorych. Resort doszedł do porozumienia z prywatnymi przedsiębiorcami.

Zdaniem ekspertów obiekty sportowe i konferencyjne nie nadają się na placówki ochrony zdrowia: – Nie były budowane z myślą o przyjmowaniu pacjentów i wykonywaniu świadczeń medycznych. Mogą najwyżej służyć do przechowania zwłok – mówi prof. Juliusz Jakubaszko, członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (IFEM). Jego zdaniem rząd powinien skupić się przede wszystkim na synchronizacji systemu ratownictwa medycznego: – Gdyby wprowadzić obowiązek wczesnego meldowania przez załogę ambulansu o stanie pacjenta, uniknęlibyśmy kolejek karetek na podjazdach szpitali – zauważa.

Marcin Pakulski, były prezes NFZ i lekarz chorób płuc, dodaje, że rząd wprowadza swój plan za późno: – Niemcy od dawna mają przygotowane rezerwowe szpitale i miejsca dla chorych, a my dopiero je tworzymy i rozwozimy do nich sprzęt – zauważa dr Pakulski, który dziwi się, że do walki z pandemią resort nie angażuje samorządów, a współpracuje jedynie z wojewodami.