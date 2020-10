Tomasz Pietryga: Czas przestać liczyć na państwo

Osoby zakażone lub mające kontakt z zakażonymi mają dziś niewielkie szanse na porozumienie się z inspekcją sanitarną. Dodzwonienie się do niej graniczy z cudem, a jeżeli nawet się uda, to czas reakcji inspektorów jest bardzo długi. Załamuje się też system ochrony zdrowia – przesuwane są zabiegi, ograniczany coraz bardziej dostęp do lekarzy specjalistów. Zastępują go powierzchowne telefoniczne diagnozy. Pogłębia się deficyt łóżek i sprzętu ratującego życie dla zakażonych koronawirusem, których liczba rośnie w gwałtownym tempie.

Takie informacje słyszymy w mediach każdego dnia. Już nawet nie szokują. Przyjmujemy je do wiadomości, podobnie jak codzienną dawkę informacji o liczbie nowych zakażonych i idącej za tym liczbie zgonów. Niewydolność służby zdrowia i służb sanitarnych to znak, że nasz system się załamuje, a zakażeni coraz częściej są poza systemem, kontrolą państwa, które ma pilnować bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. I tak naprawdę od odpowiedzialności każdego obywatela, jego rozsądku, poczucia troski o innych zależy, czy wirus za ich sprawą będzie się nadal rozprzestrzeniał. Dziś szczególnie.

Można wyliczać winy i zaniedbania rządu, który dopiero co wrócił z „bezcovidowych wakacji". Toczyć partyjne spory, kto ponosi odpowiedzialność i dlaczego. Tyle że czas na takie wojenki nie jest dobry, bo one nie uwolnią nas od koronawirusa. Dziś potrzebna jest mobilizacja całej klasy politycznej i szukanie najlepszych rozwiązań. Na rozliczenia przyjdzie czas, kiedy koszmar minie, a wyborcy na pewno docenią postawy szlachetne i troskę o dobro wspólne.

Ataku pandemii nie wytrzymały systemy zdrowia znacznie zamożniejszych państw, takich jak Włochy, Francja czy Wielka Brytania. Trudno więc liczyć, że nasz system – niedofinansowany, organizacyjnie archaiczny – zniesie to lepiej. To niemożliwe. Muszą o tym pamiętać politycy, ale też zwykli obywatele. Dziś jest coraz mniej prawdopodobne, że sanepid sam zapuka do naszych drzwi, rośnie za to ryzyko, że możemy mieć problem z dostępem do lekarza i szpitala w razie zakażenia.