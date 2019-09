Nowe zasady realizowania recept w aptekach od 7 września 2019 r.

Z nowelizowanych przepisów wynika, że lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. Przy czym na jednej papierowej recepcie ilość leku nie może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania. Nowością jest też, że lekarze mogą przepisać jednocześnie do 12 recept w postaci papierowej na następujące po sobie okresy stosowania liczące łącznie maksymalnie 360 dni. Dotychczas takie recepty "na zapas" mogły obejmować zaledwie trzymiesięczną kurację.