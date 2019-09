Farmaceuci bez finansowej premii za korygowanie e-recept - rozmowa z Januszem Cieszyńskim, wiceministrem zdrowia

Błędów na e-receptach jest istotnie mniej niż na papierowych, bo wiele elementów sprawdza system. Zdejmuje z farmaceuty walidację wielu kwestii formalnych – danych pacjenta, lekarza czy podmiotu wystawiającego receptę. Niezgodności mogą dotyczyć elementów ordynacji leków, jednak trzeba pamiętać, że jej najbardziej wrażliwe elementy celowo pozostawiliśmy do decyzji lekarza. Kierujemy się interesem pacjenta – nie można pozwolić, by system, który nie przewidział wszystkich możliwości ordynacji leku, doprowadzał do tego, że pacjent nie dostanie optymalnego leczenia.