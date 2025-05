Projektodawcy zaznaczyli, że gdyby literalnie podchodzić do uchwały NSA, to o każdej wypłacie renty należałoby informować organ skarbowy (tj. gminę), zarówno celów opodatkowania nabycia takiego świadczenia, jak i odliczenia go od podstawy opodatkowania, np. jako ciężaru darowizny. Oznaczałoby to od strony formalnej za każdym razem (np. co miesiąc) występowanie z wnioskiem o wznowienie postępowania. Organ musiałby na nowo ustalić podstawę opodatkowania oraz wysokość zobowiązania podatkowego, uwzględniając wykonane świadczenie. Dlatego właśnie zaproponowano nowe przepisy, regulujące te kwestie jednoznacznie: będzie konieczna tylko jedna deklaracja i jedna decyzja.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne