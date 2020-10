Samorządy nie zapłacą UE milionów za brak recyklingu

Opłaty za wywóz śmieci szybują w górę w całej Polsce. Od miesięcy Ministerstwo Klimatu obiecuje, że przystopuje drożyznę. Właśnie przedstawiło projekt ustawy wchodzącej w skład tzw. pakietu Czystość+. Samorządowcy i eksperci są nim rozczarowani. Ratuje on wprawdzie samorządy przed wysokimi unijnymi karami sięgającymi nawet 900 mln zł, ale nie przyczyni się do obniżenia mieszkańcom opłat za wywóz śmieci. Na te zmiany resort każe wciąż czekać.

Chodzi o nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy rozwiązują palący problem. Dzięki zmianom część samorządów nie zapłaci za 2020 r. wysokich i kar do kasy unijnej za niedotrzymanie 50-proc. poziomu recyklingu odpadów komunalnych. Według szacunków Inspekcji Ochrony Środowiska mogą wynieść w skali całego kraju ok. 900 mln zł.

Projekt umożliwia budowę lokalnych spalarni odpadów, które będą mogły też być lokalnymi ciepłowniami. Ministerstwo Klimatu zapewnia też, że nadal pracuje nad przepisami dotyczącymi rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Od miesięcy samorządowcy domagają się pokazania projektu. A jak go nie było, tak nie ma.

– Polska miała dwa lata na implementację unijnej dyrektywy ws. rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Niestety przespała ten okres. Do tej pory Ministerstwo Klimatu pokazało jedynie wstępne propozycje. Żadna nie była satysfakcjonująca. Powoływały do życia zbiurokratyzowany niejasny system, w którym gminy i ich mieszkańcy byli na szarym końcu. A to nie tak powinno być – mówi Leszek Świętalski.