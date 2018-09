Prezes Merlin Group: Zakupy w sieci czeka zmiana

Konkurencja na rynku handlu internetowego jest coraz silniejsza. Taką sytuację przetrwają tylko najmocniejsi gracze, z własną infrastrukturą – zapowiada prezes Merlin Group Łukasz Szczepański.

Rz: Branża żyje teraz usługą Allegro Smart. Na ile to faktycznie rewolucja rynkowa?

Allegro od dłuższego czasu testowało bezpłatną dostawę w poszczególnych kategoriach i najwyraźniej w rezultacie postanowiło wprowadzić ofertę abonamentu połączonego z dostępem do wybranych ofert wzorowaną na Amazon Prime. Dla Allegro jest to ciekawy ruch m.in. dlatego, że ograniczy sprzedawcom możliwość generowania dodatkowej marży na dostawie, którą nie dzielili się z operatorem platformy.

Czas pokaże, na ile taka usługa przyjmie się na polskim rynku, biorąc pod uwagę wysoki próg minimalnej wartości zamówienia umożliwiający skorzystanie z oferty. My oferujemy bezpłatną dostawę do kiosku Ruchu już od 50 zł, podczas gdy w modelu Allegro pomimo wykupienia abonamentu próg wynosi 40 zł, czyli jedynie 10 zł mniej.

Jak zmieni się Merlin Group po sfinalizowaniu ostatniego zakupu, czyli przejęciu serwisu nieprzeczytane.pl?

Przede wszystkim znacznie wzrosną przychody grupy, już w 2018 r. łączna sprzedaż wszystkich spółek przekroczy 100 mln zł. Przejęcie to również poprawa warunków handlowych wynikająca z efektu skali oraz lepsze wykorzystanie naszej infrastruktury i doświadczenia w logistyce. Widzimy również potencjał w optymalizacji kosztów biznesu oraz efektu synergii doświadczeń menedżerów obu spółek, którzy zamiast ze sobą konkurować, będą współpracować na rzecz rozwoju grupy.

Jakie są główne wyzwania przed tą operacją?

Pracujemy nad trzema głównymi obszarami. Pierwszy to sukcesywne łączenie procesów logistycznych Profit M z naszą spółką Merlin Business Services, która odpowiada za wszystkie procesy logistyczne grupy. Drugi obszar to ujednolicenie polityki handlowej, optymalizacja procesów zakupowych, utrzymanie dobrych relacji z partnerami, z których słynie spółka Profit M, oraz poprawa warunków handlowych. Trzeci obszar to połączenie zespołów oraz osiągnięcie takiego poziomu współpracy, który pozwoli z dotychczasowej rywalizacji wejść na poziom pełnej współpracy i rozwoju dla dobra Merlin Group. Bardzo cenimy osiągnięcia pracowników przejmowanej spółki i jesteśmy pozytywnie nastawieni do współpracy, wymiany wiedzy oraz dalszego rozwoju.

Czy spółka pracuje może nad kolejnymi transakcjami?

Nie wykluczamy kolejnych akwizycji, gdyż są one źródłem szybkiego zwiększania skali biznesu. Polski rynek e-commerce czeka nieunikniona konsolidacja i tylko najwięksi gracze będą w stanie długoterminowo budować wartość, a Merlin Group ma silne podstawy do odegrania roli podmiotu konsolidującego z uwagi na własną, nowoczesną infrastrukturę logistyczną i informatyczną oraz kompetentny i doświadczony zespół.

Podpisaliście też umowę na wdrożenie oparte o blockchain. Jakie realnie korzyści może przynieść to rozwiązanie?

Blockchain to bezspornie technologia przyszłości, która znajdzie swoje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Według nas rewolucja blockchain jest porównywalna z rewolucją internetową lat 90. Trudno dzisiaj przewidzieć, w którą stronę będzie się rozwijać, tak jak wtedy trudno było sobie wyobrazić, że dzięki internetowi powstaną tak potężne firmy jak Google, Facebook czy Amazon.

Naszym celem jest zajęcie pozycji prekursora technologii blockchain na rynku e-commerce i widzimy dużo potencjalnych obszarów do jej wykorzystania w celu dalszej automatyzacji procesów, przyspieszenia transakcji, zwiększenia bezpieczeństwa danych czy dystrybucji licencji.

Pierwszym wdrażanym przez nas projektem opartym o blockchain jest innowacyjny program lojalnościowy, nagradzający klientów uczestniczących w nim sklepów internetowych tokenami, które będą mogli wykorzystać jako rabat przy kolejnym zamówieniu, akumulować na swoim rachunku lub sprzedać na giełdzie. Jednocześnie uczestnicy programu uzyskają dostęp do wybranych ofert, z których będzie można skorzystać, wyłącznie wybierając płatność tokenami. W naszej ocenie jest to przełomowe rozwiązanie lojalnościowe dające uczestnikom realny wybór i unikalne benefity.

Jako Merlin Group chcemy aktywnie tworzyć technologię i być beneficjentem zmiany, którą za sobą niesie, ale jednocześnie koncentrujemy się na zwiększaniu skali naszego podstawowego biznesu, którym jest sprzedaż towarów tak, aby blockchain stanowił jego atrakcyjne uzupełnienie zapewniające jeszcze lepszą pozycję strategiczną w przyszłości.

Jak spółka ocenia swoje wyniki z ostatniego półrocza? Czego z kolei można spodziewać się po wynikach obecnego?

Ostatnie półrocze to istotne zwiększenie przychodów Grupy oraz okres wytężonej pracy nad finalizacją akwizycji oraz przygotowaniem do projektu budowania projektu lojalnościowego opartego na technologii blockchain. To również czas przygotowań do drugiego półrocza, które w biznesie e-commerce odpowiada za znaczną część przychodów.

W drugie półrocze wchodzimy z zupełnie inną pozycją, jesteśmy gotowi wykorzystać efekt akwizycji i przekroczyć barierę 100 mln zł przychodu jeszcze w 2018 roku. To właśnie drugie półrocze, a w szczególności czwarty kwartał, odegrają największą rolę w wyniku całej grupy.

Jak wygląda zapowiadany już proces rozbudowywania oferty Merlin.pl o nowe kategorie?

Zgodnie z przyjętą strategią planujemy skupić się na maksymalizacji sprzedaży w obszarze kategorii książka, muzyka uroda oraz zabawki. Równocześnie analizujemy inne kategorie, jednak największą korzyścią dla grupy będzie jeszcze lepsze wykorzystanie przewag w ramach kategorii, które już teraz generują znaczną część przychodu.

Czy współpraca z siecią Ruch spełnia oczekiwania Merlina w zakresie dostępnych dla klientów rozwiązań logistycznych?

Ruch jest naszym największym partnerem w zakresie dostawy zamówień i jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu tej współpracy. Nasi klienci bardzo lubią odbierać zamówienia w punktach odbioru m.in. z uwagi na ich niewielkie gabaryty, a kioski Ruchu dzięki dobremu stosunkowi zasięgu do ceny stały się ich ulubionym miejscem.

Jak może wpłynąć na firmę sygnalizowany plan sprzedaży kiosków Ruchu?

W naszej ocenie ewentualny kupujący będzie zainteresowany dalszym rozwojem funkcji kiosków jako punktów odbioru przesyłek, gdyż jest to bardzo atrakcyjna część biznesu o dużej dynamice wzrostu i dobrych perspektywach na przyszłość. Gdyby jednak stało się inaczej, to problem będzie dotyczył wszystkich uczestników rynku, więc nie wpłynie negatywnie na naszą pozycję.

Koniunktura branży e-commerce sprzyja?

Obserwujemy dalszy, dynamiczny wzrost rynku przy jednoczesnym zwiększaniu się presji konkurencyjnej, której w naszej ocenie w dłuższym okresie będą w stanie podołać tylko najwięksi gracze posiadający własną infrastrukturę oraz zaawansowane rozwiązania informatyczne stanowiące źródło przewagi konkurencyjnej.

Plany na 2019 rok to przede wszystkim dalszy wzrost skali sprzedaży, niewykluczone, że przez kolejne akwizycje, pozyskiwanie kolejnych klientów na usługi logistyczne w ramach Merlin Business Services oraz rozwój własnych, zaawansowanych narzędzi marketingowych, między innymi w oparciu o technologię blockchain.

Łukasz Szczepański z Merlinem związany jest od 2015 r. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie. Przez pięć lat pracował dla największych grup kapitałowych w Kijowie, dla jednej z nich w trzy lata zbudował jeden z czterech największych portali w Ukrainie.

