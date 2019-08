Korwin-Mikke apeluje o podpisy. "3/4 naszych sympatyków śpi"

"To ostatnie dni zbiórki podpisów! Wesprzyjcie nas w walce z systemem! Bardzo proszę o przyłożenie się do tej zbiórki" - apeluje polityk.

Korwin-Mikke wypomina przy tym PiS, że partia ta "ograniczyła czas na zbiórkę podpisów do granic absurdu". "W ten sposób chcą zabetonować system i ograniczyć scenę polityczną do 'bandy czworga'" - podkreśla. To nawiązanie do faktu, że prezydent Andrzej Duda ogłosił datę wyborów dopiero 6 sierpnia, wyznaczając je na pierwszy możliwy termin - czyli na 13 października.

Korwin-Mikke podkreśla, że komitety wyborcze mają czas na złożenie podpisów wymaganych do rejestracji list do 3 września.

"Dlatego musimy je mieć znacznie wcześniej" - zaznacza.

KORWiN w wyborach do Sejmu z 2015 roku nie przekroczył 5-procentowego progu wyborczego uzyskując 4,76 proc. głosów.

Konfederacja nie weszła też do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku uzyskując 4,55 proc. głosów.